Otro fin de año escandaloso en el seno de la Federación Ciclista Sanjuanina Estalló la interna con denuncias periodísticas del secretario Bustos contra la presidenta Perona, que decidió insistir ante la justicia con medidas extremas.

Cuando todo parecía encaminado con una temporada de Ruta prometedora, con la coordinación para el manejo del Velódromo, cuando se había instalado el trabajo conjunto en beneficio del ciclismo de San Juan, estalló una interna feroz que terminará en la justicia repitiendo lo vivido a fines del año pasado, ensombreciendo una tarea que apuntaba a mejorar todo.

Rolando Bustos, el secretario que está con licencia en el cargo, se descargó por distintos medios contra la presidenta Alejandra Perona acusándola de mentir, de deberle dinero a él y a otros dirigentes pero sin respaldo probatorio alguno que demostrara sus acusaciones. Vino de inmediato el contragolpe de la presidenta que acudió a la justicia, en un capítulo más de esta historia.

En el 2024 fue tremenda la disputa legal para elegir las nuevas autoridades que encabeza la albardonera Alejandra Perona, quien incluyó en la comisión al caucetero Rolando Bustos como secretario. Una vez resuelto eso, parecía todo encaminado a la normalización en todo sentido de la FCS pero empezaron los roces, los desencuentros y en el mes de junio ya llegó hasta una denuncia de Perona contra Bustos por maltrato y hasta incluso un intento de agresión. Prosperó esa denuncia y Bustos quedó con medidas de alejamiento, de evitar contacto personal, de no mencionarla en medios y redes sociales.

Este miércoles sesionó el consejo directivo y los delegados de los clubes conocieron de boca del propio tesorero la realidad de los números en la Federación. Con ese boletín firmado por los delegados, Alejandra Perona activó su contragolpe y lo hizo de manera legal. La doctoria Fabiana Elizabeth Salinas la representará y adelantó a DIARIO DE CUYO que se presentarán ante la UFI Genérica de San Juan para ampliar la denuncia ya hecha en junio, que contenía medidas restrictivas para Bustos, que con los hechos de público conocimiento de esta semana ha violado. Irán por más medidas fuertes e incluso hasta pedir la detención inmediata, anticipando también que solicitarán ante el Juzgado de Familia medidas de protección contra los familiares de Perona.

La Dra. Salinas fue contundente: ‘Este señor Bustos ha desobedecido todo lo que la justicia le impuso antes. Salió en medios arteramente a atacar a la señora Perona, sin pruebas. Nosotros tenemos todo el resplado probatorio para demostrar que miente en sus acusaciones, pero vamos a buscar más medidas que alejen a este hombre que hace del maltrato una constante. Vamos a ser absolutamente inflexibles’.

En tanto, en la Federación estuvo presente el Secretario de Deportes, Pablo Tabachnik, quien pudo tener de voz propia todas las inquietudes de cada uno de los delegados de los clubes. Fijaron formas de trabajo, canalizando de ahora en más todo con el subsecretario Daniel Kenan y se comprometieron a trabajar en conjunto en una temporada de Ruta de nivel. No son días fáciles para el ciclismo de San Juan. En la ruta, todo parecía encarrilado, pero a los costados, la interna feroz trepó a un nivel que preocupa.