“Pará, pará, falto yo”, el video con el que Desamparados anunció el regreso de su ídolo Lucas Ceballos El lateral derecho de 38 años jugó su último partido el 9 de febrero en Pergamino. Decidió volver para aportar toda su experiencia y sentido de pertenencia al plantel que debuta este domingo.

No podía irse del club de sus amores de la manera que lo había hecho. Faltaba un capítulo más y por eso volvió. Lucas Ceballos decidió regresar a Sportivo Desamparados y será una de las flamantes incorporaciones del Víbora para el Regional Amateur que comenzará este domingo en Puyuta.

Lo oficializó el club en sus redes sociales con un video donde se lo ve al lateral derecho sumándose al plantel para la foto formal en la previa del debut. “Pará, pará, falto yo”, expresa Ceballos mientras se suma al resto de los futbolistas. Ceballos, a sus 38 años, le sumará no solo su experiencia como lo hizo en los últimos cinco años sino que también aportará el sentido de pertenencia a un plantel que buscará tomarse revancha del certamen anterior.

La historia de Ceballos necesitaba un capítulo más para el cierre. Su último partido había sido el 9 de febrero en Pergamino, el día en el que el Víbora quedó en las puertas del ascenso. A los días y con un emotivo posteo, Ceballos decidía decir adiós en el club que lo vio nacer. Pero en realidad nunca se fue. Continuó yendo a ver al equipo en la Local y fue incluso uno de los impulsores para el armado de un grupo de trabajo que terminó siendo Comisión Directiva con Martín Sassul al frente pero con Ceballos, Silvio Prieto y Emanuel Guirado detrás.

Tal como había adelantado DIARIO DE CUYO, la dirigencia lo convenció para volver, entendiendo que no solo le sumará al plantel sino que también por todo lo que el defensor le dio al club en tantos años, amerita irse por la puerta grande y vistiendo los colores del club de sus amores. Le costó tomar la decisión pero decidió volver y este domingo cuando el Víbora debute ante Colón Junior en Puyuta estará en el banco de suplentes. Lucas Ceballos nunca se fue, pero ahora volvió, por eso en Puyuta todo es felicidad.