Paso de Los Andes, el representante de Albardón apuesta fuerte en el Regional El Decano albardonero se prepara intensamente para debutar el próximo fin de semana.

La apuesta es a ganador. Paso de Los Andes es el decano del fútbol albardonero y en este 2025 quiere ir por todo. La llegada del grupo deportivo que encabeza Ivan Malla que ya tuvo ciclos exitosos en la ADA, Instituto La Laja y San Miguel, ahora llegó a Paso y quiere protagonismo. Ya empezó con la conquista del Apertura en la liga albardonera y ahora, metido en el Regional Federal Amateur donde estará en la Zona 8 junto a Arbol Verde de Jáchal y los sarmientinos Atlético Belgrano y Atlético Sarmiento, el Decano va por todo.

Con Martín Uranga como entrenador, Paso de Los Andes ya completó su tercera semana de pretemporada entre el estadio del Bicentenario en Pocito, La Granja en Santa Lucía y las evaluaciones que se le hicieron a cada integrante del plantel. En la competencia local de la Liga Albardón-Angaco, el cuerpo técnico ha ido sacando las conclusiones futbolísticas para darle forma al equipo en cancha.

A la gran base que tenía tras la conquista del Torneo Apertura, Paso de Los Andes sumó refuerzos y llegaron Lucas Dilelio (ex-Desamparados), Pablo Ontiveros, Tobías Rodríguez, Héctor Pérez, Gonzalo Poblete, Jesús Navas y Agustin Peralta. La mayoría de los refuerzos, salvo Agustin Peralta, hicieron pre temporada completa y están a punto para el debut.

Martin Uranga sabe que la apuesta es fuerte en Paso de Los Andes y busca protagonismo en el Regional: ‘Se armó un muy buen plantel con varios nombres que estuvieron en el seleccionado albardonero de la Copa País. La base que teníamos es muy competitiva y ahora, le agregamos esos nombres que nos permitirán recambio y calidad. Paso de Los Andes quiere pelear en los primeros lugares y se ha trabajado intensamente a lo largo de tres semanas de pretemporada para llegar bien. Hemos visto el funcionamiento del equipo en los partidos del torneo albardonero y hay optimismo, sabiendo que siempre hay cosas para mejorar’.

Paso debutrará de local ante Arbol Verde de Jáchal, luego visitará a Atlético Belgrano en la Villa Guell y cerrará la primera rueda como local ante Atlético Sarmiento. En la segunda rueda, invertirá sus localías.