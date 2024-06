Peñarol: a 8 meses del descenso, jugadores iniciaron medidas legales buscando cobrar la extensa deuda El Bohemio, que cuenta con un Triunvirato Normalizador, no logra salir a flote. Quedó debiendo seis meses al plantel y si no salda la deuda, los juicios no tardarán en llegar.

La tormenta en Sportivo Peñarol nunca cesó. Ni siquiera con el Triunvirato Normalizador que asumió en el club en febrero pasado y que tenía como misión aclarar el panorama económico e institucional, el escenario del club chimbero mejoró. A ocho meses de haber descendido desde el Federal “A”, el plantel que lo disputó sigue buscando que les abonen una deuda que cada vez se agranda más debido a los intereses. Muchos de ellos, ya iniciaron medidas legales e incluso ya tuvieron una mediación con los integrantes del Triunvirato, aunque claro, todavía no logran que les abonen ni siquiera un mes de los seis meses que les quedaron debiendo.

La crisis institucional que vivió Peñarol desde el inicio del 2o23 tuvo las peores consecuencias con un equipo que perdió la categoría y que la pasó mal en lo salarial, teniendo en cuenta que el último mes que se les abonó a fines del año pasado fue el sueldo correspondiente a junio. Como los vínculos contractuales expiran el 30 de diciembre, son seis los meses que quedaron debiendo y son esos meses los que piden algunos futbolistas de ese plantel que se les pague. Si bien son cuatro los jugadores que iniciaron medidas legales al club, solo uno de ellos se manifestó abiertamente: se trata del arquero Diego Pave.

El arquero puntano que sufrió la rotura del tendón de Aquiles izquierdo, inició acciones contra el club teniendo en cuenta que lo dejaron sin poder trabajar, ya que acusa que lo dejaron desamparado en medio de su lesión, algo ilegal por parte de cualquier institución. La cirugía se realizó el 24 de julio del 2023 y según el arquero también sufrió abandono por parte de la dirigencia encabezada en ese momento por Oscar Cuevas. “En ese momento nunca más me llamaron para preguntarme, recién lo hicieron para decirme que me tenía que ir de la vivienda y de San Juan en plena recuperación y encima debiéndome 4 meses. Fue una locura como se manejaron”, expresó el arquero. Fue tal el destrato que el jugador no solo se quedó sin recibir el dinero que le correspondía sino que quedó a la deriva y lesionado, teniendo que iniciar su tratamiento de kinesiología que incluso no pudo realizar de la mejor manera. ¿Cómo se encuentra Pave hoy? No se encuentra capaz para jugar teniendo en cuenta que no camina bien y subsiste con los ingresos de una escuelita de arqueros que tiene en su ciudad.

Así como Pave, otros tres jugadores también intimaron al club. La primera mediación se realizó el pasado 16 de mayo donde los abogados pusieron en conocimiento de la deuda al Triunvirato Normalizador que está integrado por Constantino Mattar, Jorge Babsia y Carlos Mauricio Rojas. Según comentó Pave a DIARIO DE CUYO, los dirigentes le expresaron a su abogado que desconocían la deuda porque no habían registros en el club. Desde el Triunvirato prometieron abocarse a dar una solución: ya sea realizar una propuesta económica o iniciar un plan de pago. Eso se conocerá en una segunda mediación que tiene previsto realizarse la semana en esta próxima.

Sin dudas que el 2o23 fue el peor año de la historia de Peñarol, con una crisis institucional que llevó al club a perder la categoría en el Federal “A” y a terminar sumergido en deudas con el plantel. Incluso el ex presidente Oscar Cuevas se encuentra todavía involucrado en una causa judicial por la presunta malversación de fondos de varios millones que ingresaron al club, que habría manipulado Cuevas pero que no ingresaron a las arcas del club. La causa estuvo a cargo del Segundo Juzgado de Instrucción pero no presenta avances. En febrero, la Dirección General de Personería Jurídica determinó la intervención y normalización del club y la designación de un Triunvirato Normalizador para regularizar la institución durante 120 días que se cumplieron el pasado viernes. DIARIO DE CUYO intentó hablar con los integrantes del Triunvirato para conocer el panorama con el que se encontraron, hasta el momento sin respuestas.