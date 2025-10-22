Pisculichi y Mallea, los refuerzos de Alianza que completaron la docena de incorporaciones para el Regional El primero es un lateral izquierdo que viene de Atlético Huracán, mientras que Nicolás Mallea llega del Deportivo Colonia de Uruguay.

Atlético Alianza anunció este miércoles a sus dos últimas incorporaciones para el Regional Amateur que comenzó el fin de semana pasado. Si bien el mercado de pases cerró el viernes último, los dos refuerzos del Lechuzo fueron inscriptos en tiempo y forma, aunque el club recién cuando se sumaron a los entrenamientos.

Se trata de Santiago Pisculichi, lateral izquierdo proveniente del Club Atlético Huracán de Parque Patricios y Nicolás Mallea delantero que llega del Deportivo Colonia de Uruguay. Pisculichi tiene 21 años es formado en la cantera del Globo y viene de jugar en la Reserva del equipo bonaerense y es familiar de Leonardo Pisculichi, el ex River Plate.

En tanto que Nicolás Mallea delantero que llega del Deportivo Colonia de Uruguay. Tiene 21 años y compartirá plantel con su hermano Facundo Mallea.

De esta manera, son 12 los refuerzos del Lechuzo para el certamen en el que debutaron con empate sin goles ante Peñaflor en San Martín. Ambos se suman a Franco Pereyra, Reinaldo Alderete, Lucas Salas, Lucas Jofré, Franco Lepe, Manuel Moya, Roberto Martín, Joan Juncos, Franco Mendoza y Valentín Valdés.