Planteles de clubes que dirigió Miguel Ángel Russo llegaron a la Bombonera para despedirlo La Bombonera recibe a hinchas de todos los clubes en la despedida del técnico. Jugadores de San Lorenzo arribaron al velorio, mientras que se espera que lo hagan los planteles de Barracas y Rosario Central.

El fallecimiento de Miguel Ángel Russo conmovió al mundo del fútbol. Este jueves será nada menos que el velorio del entrenador que partió a los 69 años. Para eso la Bombonera abrió sus puertas a las 10 y permanecerá así hasta las 22 horas, mientras que el viernes el horario será de 10 a 12 horas. Allí los hinchas de Boca y todo el fútbol argentino podrá darle el último adiós al DT.

La despedida del técnico comenzó con el arribo de los hinchas Xeneizes, pero en horas de la tarde comenzaron a llegar al estadio planteles de clubes que dirigió Russo.

Cerca de las 14, se lo vio al presidente de Boca, Juan Román Riquelme, junto con los jugadores xeneizes, que fueron llegando en sus autos particulares. También están presente varios dirigentes de la Comisión Directiva de Boca y hasta Raúl Cascini, ex hombre del Consejo de Fútbol. Los últimos futbolistas que dirigió Miguel y Román mostraron en su semblante toda la tristeza que los invade.

Minutos después, los jugadores de San Lorenzo llegaron en micro, tras el entrenamiento de la mañana. Y así despidieron al DT, que los dirigió hasta abril de este año, antes de asumir en Boca. Con ellos Miguel compartió momentos difíciles por la situación institucional del club y eso generó un vínculo especial.

Se espera que en la siesta también lleguen a despedir a Russo los planteles de Barracas Central y de Rosario Central, club muy ligado a la historia del entrenador. Además, al menos diez colectivos con hinchas Canallas también irán a la Bombonera.