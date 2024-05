Platense e Independiente igualaron en la despedida de Carlos Tevez El último encuentro de Carlos Tevez como director técnico de Independiente termina en un apretado 0-0 en el estadio Ciudad de Vicente López.

Carlos Tevez vivió su último partido como entrenador de Independiente en el empate 0-0 con Platense por la segunda fecha de la Liga Profesional 2024. En el Estadio Ciudad de Vicente López, el Apache se despidió de su cargo en el Rojo luego de renunciar y comunicarle la noticia al presidente Néstor Grindetti el viernes por la mañana. El encuentro fue parejo, pero el Calamar generó las más claras para llevarse los tres puntos.

El Apache ratificó la renuncia a su cargo luego del empate sin goles frente a Platense en Vicente López. El ex DT se mostró agradecido tanto con el club como con los hinchas y dejó un breve mensaje de despedida tras finalizar el encuentro.

En la conferencia de prensa, Tevez solo se expresó para expresarse con emoción hacia los distintos sectores del club y no se olvidó del hincha de Independiente, a quien le agradeció por “el respeto” que le tuvo durante su ciclo.

“Quiero agradecer a la dirigencia y a todo Independiente por haber confiado en mí. Para mi es un día triste porque dejo a los muchachos y es algo que me duele. También quiero agradecer el apoyo incondicional de lo jugadores y de toda la gente que trabaja en Independiente. No era fácil para lo que me trajeron. Había que salvar en un momento muy difícil a Independiente. Lo hicimos y en el campeonato quedamos a solamente un gol para clasificar”, explicó.

“Me voy conforme con el trabajo. Lo hemos hecho muy bien. Creo que el club venía también creciendo muchísimo. Le quiero agradecer a Hugo Tocalli por la confianza. El trabajo que hicimos con los juveniles. Hoy Independiente tiene cuatro o cinco jugadores en primera que le van a dar mucha satisfacción. Por último le quiero agradecer al hincha. Les agradezco por el respeto. Ellos saben en el momento que agarré no era fácil ni para ellos ni para mí. Juntos sacamos de esta situación muy difícil a Independiente. Me sentí muy bien y muy cómodo”.