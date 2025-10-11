Pogacar ganó su quinto Giro de Lombardía consecutivo y se metió en la historia El esloveno igualó la marca del mítico Fausto Coppi, coleccionando triunfos en esta prueba.

Tadej Pogacar (UAE Team Emirates-XRG) ha ganado este sábado por quinta vez consecutiva el Giro de Lombardía, quinto y último ‘monumento’ de la temporada, una 119ª edición en la que el campeón del mundo atacó a 37 kilómetros de meta para ofrecer una nueva exhibición por delante del belga Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step).

La duda no era si ganaría, ya que se daba por descontado dado su nivel actual. La incógnita era el momento del ataque del esloveno. Fue a 37 km de meta. Además, en el punto previsto: la subida al Passo di Ganda. Tadej Pogacar (27 años) y la palabra Historia van unidos en cada crónica desde hace tiempo, pero en este Giro de Lombardía con más motivo. El esloveno gana la prueba italiana, su territorio fetiche, por quinto año consecutivo, lo nunca visto en un Monumento. 2021, 2022, 2023, 2024 y 2025. Igualando al mítico Fausto Coppi (1946, 1947, 1948, 1949 y 1954) e incrementa su leyenda en una temporada para la historia. Por ahora. Es un corredor inalcanzable a día de hoy. Evenepoel (como en el Mundial, como en el Europeo…) fue segundo y Storer, tercero.

De Como a Bérgamo este año, de Bérgamo a Como en otras ediciones. Van alternando. Da igual. Pogacar gana en todas. Fausto Coppi miraba desde la cima, con sus cinco triunfos, siendo el más laureado de ‘la clásica de las hojas muertas’. Ya no lo es. Tadej ya escribe su quinta sinfonía y en 2026 volverá a por la sexta.

Primera vez en la historia que, en una misma temporada, un ciclista hace podio en todos los Monumentos: 3º en la Milán-San Remo, 1º en el Tour de Flandes, 2º en la París-Roubaix, 1º en la Lieja-Bastoña-Lieja y 1º en el Giro de Lombardía. “Mi mejor temporada de largo”, dijo el esloveno, sonriente, en meta. En su séptima campaña como profesional (50 días de competición y 20 triunfos).

Sigue en su lucha con la Historia, y cierra el 2025 con las citadas 20 victorias, variadas y de todo tipo, con un dominio especial en las clásicas… y todo eso habiendo ganado, y con mano de hierro, el Tour de Francia. Después de la carrera estaba previsto el homenaje a Pogacar, pero en la salida lo hubo para los que se retiraban tras esta cita: Salvatore Puccio, Pieter Serry, Simone Petilli, Louis Meintjes y Rafal Majka, gregario de Pogacar que hizo un último servicio para su líder, y que se lo agradeció en plena carrera.

Giro de Lombardía 2025

1º Tadej Pogacar (ESL, UAE) 5h 45:53

2º Remco Evenepoel (BÉL, Soudal) a 1:48

3º Michael Storer (AUS, Tudor) 3:14

4º Quinn Simmons (EE UU, Lidl-Trek) 3:39

5º Isaac Del Toro (MÉX, UAE) 4:16

6º Thomas Pidcock (GBR, Q36.5) m.t.

7º Paul Seixas (FRA, Decathlon) m.t.

8º Egan Bernal (COL, Ineos) m.t.

9º Jay Vine (AUS, UAE) 4:18

10º Cian Uijtdebroeks (BÉL, Visma) 4:30