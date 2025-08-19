Polémica por el uso del Chancay: Deportes explicó por qué reprogramó el ciclismo por un certamen de patinaje Mediante un comunicado, las autoridades argumentaron porqué destinaron el velódromo pocitano para un importante certamen de patinaje artístico.

La reprogramación de las dos próximas fechas de la temporada de ciclismo de pista despertó una polémica en las redes. Después de que los ciclistas reprocharan en las redes la decisión de la Secretaría de Deportes de destinar el Velódromo Vicente Alejo Chancay para un importante certamen de patinaje artístico, las autoridades provinciales emitieron un comunicado este martes explicando los argumentos que llevaron a tal decisión. Además reprogramaron las fechas 6 y 7 de la temporada de ciclismo pista para los días viernes 22 de agosto y viernes 5 de septiembre.

“Creo que no están entendiendo que la pista se hizo con el fin de que se practique ciclismo. Si no hay ciclismo se pueden hacer otras actividades. ¿Pero cómo van a querer suspender una carrera porque hay un evento de patinaje? Hay muchos lugares. Hagan las cosas bien”, había posteado Leonardo Cobarrubia, el último campeón argentino quien salió a repudiar la decisión de destinar el velódromo para otro deporte que nada tiene que ver con el ciclismo.

“El Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, a través de la Secretaría de Deporte, informa a la comunidad deportiva y al público en general la reprogramación de la 6° y 7° fecha de la Temporada de Pista de Ciclismo, previstas en el Velódromo Vicente Alejo Chancay. En primer término, la 6° fecha, organizada por la Fundación El Progreso y el Club Ciclista Sol Naciente, que estaba programada para el viernes 22 de agosto, se llevará a cabo finalmente el viernes 5 de septiembre”, expresa el comunicado.

“Por su parte, la 7° fecha, que corresponde a la organización de la Fundación Payaso Valdez y que estaba prevista para el domingo 31 de agosto, se trasladará al viernes 12 de septiembre”, agrega, aclarando que sí se disputarán en el Coloso pocitano y no en la pista rawsina como se había dado a conocer en distintos medios hace unos días.

“La decisión de reprogramar responde a la realización del Torneo Nacional Absoluto de Patinaje Artístico 2025, que tendrá lugar en el Velódromo Vicente Alejo Chancay entre los días 22 de agosto y 4 de septiembre. Se trata de una competencia de gran relevancia que forma parte del calendario mundial de la disciplina y que convocará a más de 1.600 deportistas de distintas provincias del país, transformando a San Juan en epicentro del patinaje artístico durante casi dos semanas”, explicaron.

De esta manera, la Secretaría de Deportes aclaró que el cambio tiene que ver con un acuerdo llevado a cabo entre ese organismo con la Federación Ciclista Sanjuanina y los clubes organizadores y a la vez volvió a afirmar que el Velódromo Vicente Alejo Chancay es un escenario destinado también para otros deportes: “Es un espacio de referencia para el deporte argentino, no solo en ciclismo de pista, disciplina para la cual fue concebido, sino también como escenario de competencias de alcance nacional e internacional que posicionan a la provincia como sede deportiva de primer nivel”, aclararon.