Preocupación en Boca Juniors por el estado de salud de Miguel Russo El entrenador de 69 años no estuvo presente en los últimos dos partidos del Xeneize

Miguel Russo volvió a estar ausente por segundo partido consecutivo de Boca Juniors y preocupa su estado de salud, que desmejoró en los últimos días.

El DT de Boca está transitando una internación en su domicilio y allí está siendo atendido por su enfermedad.

En las últimas semanas, el entrenador de 69 años faltó a las prácticas del primer equipo en Boca Predio y fue Claudio Úbeda el que se hizo cargo de los entrenamientos con Juvenal Rodríguez, el otro asistente del cuerpo técnico xeneize. Hay que recordar que la semana posterior al triunfo ante Aldosivi en Mar del Plate, duelo que se disputó el pasado domingo 31 de agosto, el ex técnico de equipos como Estudiantes de La Plata, Vélez y Rosario Central se sometió a chequeos médicos y estuvo varios días internado por una infección urinaria.

Es más, en ese proceso, tuvo un cuadro de deshidratación tras la igualdad ante Central Córdoba de Santiago del Estero (2-2 en la Bombonera el domingo 21 de septiembre) por la que tuvo que atenderse e instalarse en la clínica Fleni. La última aparición pública de Russo sucedió el martes 23 cuando se lo vio en el entrenamiento del Xeneize y fue allí dónde se fundió en un abrazo con Juan Román Riquelme, el presidente del club, que se hizo viral en las redes sociales tras su publicación.

Después de la goleada ante el conjunto de Cristian Fabbiani, tanto Úbeda como el capitán del equipo, Leandro Paredes, aprovecharon los micrófonos para saludar al entrenador que logró levantar la Copa Libertadores del 2007 con la camiseta azul y oro. “Queremos dedicarle el triunfo a Miguel (Russo) que seguramente nos estuvo mirando por televisión”, deslizó el Úbeda en una de sus primeras declaraciones en la conferencia de prensa que protagonizó luego del aplastante triunfo de Boca ante el equipo rosarino.

Fuente: Infobae