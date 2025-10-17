AFA presentó una nueva edición del Torneo Regional Federal Amateur en el que participarán 11 equipos sanjuaninos Los equipos de San Juan tendrán acción desde este sábado con el partido Peñaflor-Alianza.

En el tercer piso de la sede principal de AFA, en calle Viamonte, se realizó la presentación del Torneo Federal Regional Amateur. En el inicio del acto, conducido por Juan Cruz Sanz, tomó la palabra el Secretario General del Consejo Federal, Javier Treuque. Quien remarcó: “Quiero agradecerles a cada uno de ustedes por la posibilidad que nos dan de poder llevar a cabo este importante torneo, representando a las provincias de nuestro querido país con más de 230 clubes. Esto significa que hay un interés muy grande en poder desarrollar esto que tanto queremos y apreciamos, que es el fútbol”.

Participarán 332 equipos representando a 23 provincias provenientes de más de 320 ligas de origen federal. Serán siete instancias entre fase de grupos y eliminación directa, ocho equipos (promedio) por zona, con un total estimado de 2300 partidos.

La competencia contará con más de 13.000 futbolistas amateur, más de 3.000 personas dentro de cuerpos técnicos y staff, unos 500 árbitros por fecha y un impacto económico de $10.500 millones (sumando logística, arbitrajes, viajes, proveedores locales, hospedajes y recaudación).

En el acto también estuvo presente Ricardo Sastre, Presidente de Club Social y Deportivo Madryn, quien tomó la palabra y aseguró: “Nunca, en el fútbol argentino, habíamos tenido un federalismo tan importante como el que tenemos hoy en día”.

En San Juan, el Regional Amateur comenzará este sábado con el partido que en el departamento San Martín, disputarán Atlético Peñaflor contra Atlético Alianza.