Qué dijo Colapinto sobre el toque de Albon en el GP de Azerbaiyán de F1: “Me complicó la vida” Las declaraciones del piloto argentino después de terminar en el último puesto en el GP en Bakú.

Alpine volvió a dejar una preocupante imagen en la Fórmula 1 y sus pilotos terminaron en los últimos puestos del Gran Premio de Azerbaiyán. Pierre Gasly terminó en el 18° lugar, mientras que Franco Colapinto quedó en la 19° plaza. El argentino estaba concretando una solvente actuación en las calles de Bakú al ubicarse 13°, pero un toque de Alex Albon (Williams) arruinó su carrera y lo relegó al fondo de la grilla.

Una vez finalizada la carrera, el joven de 22 años habló frente a los medios y realizó un análisis sobre lo que fue su performance en Bakú.

“Perdí todo. Salí de boxes ya con la goma toda bloqueada por el trompo y con el alerón roto de adelante. Una carrera muy complicada, sin ritmo. Hice lo mejor que pude. Buenas largadas, pasé a varios autos y nada… después en ritmo no tenemos el auto. Así que es bastante simple. Gastamos mucho la goma, no tenemos ritmo para ir para adelante, hay que tomar muchos riesgos para ir fuerte. No salen las cosas por ahora. Hay que mejorar, una carrera difícil. Hay que trabajar para la próxima”, argumentó Colapinto sobre su actuación en Bakú.

En esta misma línea, volvió a puntualizar en el golpe de Albon y en cómo terminó perjudicando su carrera: “En lo de Alex perdí 12 segundos con el trompo y el golpe en la pared, más después el alerón roto. Me complicó la vida, una carrera larga. Hice las cosas bastante bien de mi lado. Es lo más que puedo hacer y esperar a que mejoremos”.

Por su parte, Colapinto hizo hincapié en lo que será la próxima jornada en el Gran Premio de Singapur y recordó su actuación con Williams en 2024. En ese entonces, en una carrera en la que terminó en el 11° lugar, ganó varias posiciones al hacer una agresiva maniobra conocida como Divebomb en la largada, algo que generó repercusión en el paddock.