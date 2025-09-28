Racing e Independiente empataron sin goles en el clásico de Avellaneda Se enfrentaron en el el Cilindro, en la décima fecha del Torneo Clausura.

Racing e Independiente igualaron sin goles en un partido correspondiente a la décima fecha del Torneo Clausura 2025, llevado a cabo en el estadio Presidente Perón.

La Academia comenzó mejor el encuentro, pero poco a poco el Rojo fue tomando protagonismo y emparejó el duelo.

A los 27 minutos, Ignacio Pussetto abría el marcador para los dirigidos por Gustavo Quinteros, pero el gol fue anulado por fuera del juego del propio delantero.

Aunque se sacaron chispas buscando convertir, el encuentro terminó 0 a 0.