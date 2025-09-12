Racing y San Lorenzo se enfrentarán este viernes 12 de septiembre desde las 19:00 por la fecha 8 de la Liga Profesional. El partido se disputará en Presidente Perón, de Avellaneda, y se podrá ver en vivo desde Argentina por ESPN Premium.
Cómo llega San Lorenzo al partido contra Racing por la Liga Profesional
- San Lorenzo empató vs Huracán por – el sábado 30 de agosto de 2025
- San Lorenzo ganó vs Instituto por 1 – 0 el sábado 23 de agosto de 2025
- San Lorenzo perdió vs Platense por 1 – 2 el sábado 16 de agosto de 2025
- San Lorenzo ganó vs Vélez por 1 – 0 el jueves 7 de agosto de 2025
- San Lorenzo empató vs River por 0 – 0 el domingo 27 de julio de 2025
Cómo llega Racing al partido contra San Lorenzo por la Liga Profesional
- Racing empató vs Unión por – el domingo 31 de agosto de 2025
- Racing perdió vs Argentinos por 1 – 4 el domingo 24 de agosto de 2025
- Racing perdió vs Tigre por 1 – 2 el viernes 15 de agosto de 2025
- Racing empató vs Boca por 1 – 1 el sábado 9 de agosto de 2025
- Racing perdió vs Estudiantes por 0 – 1 el sábado 26 de julio de 2025
Historial: cómo salieron los últimos partidos entre Racing y San Lorenzo
- Racing perdió vs San Lorenzo por 2 – 3 el lunes 3 de marzo de 2025
- Racing ganó vs San Lorenzo por 2 – 1 el domingo 17 de noviembre de 2024
- Racing empató vs San Lorenzo por 1 – 1 el miércoles 5 de julio de 2023
- Racing perdió vs San Lorenzo por 1 – 2 el lunes 22 de agosto de 2022
- Racing empató vs San Lorenzo por 1 – 1 el lunes 13 de septiembre de 2021