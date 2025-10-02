Racing y River se enfrentan por los cuartos de final de la Copa Argentina. El encuentro se jugará desde las 18 en el estadio Gigante de Arroyito de Rosario.
El arbitraje contará con Hernán Mastrángelo. El partido se podrá ver a través de la transmisión de TyC Sports.
El 1 a 0 de River:
La formación confirmada de Racing para enfrentar a River por la Copa Argentina
Facundo Cambeses
Gastón Martirena
Franco Pardo
Nazareno Colombo
Gabriel Rojas
Agustín Almendra
Santiago Sosa
Bruno Zuculini
Santiago Solari
Adrián Martínez
Tomás Conechny.
DT: Gustavo Costas.
La formación confirmada de River para enfrentar a Racing
Franco Armani
Gonzalo Montiel
Lucas Martínez Quarta
Lautaro Rivero
Marcos Acuña
Kevin Castaño
Juan Portillo
Giuliano Galoppo
Juan Fernando Quintero
Maximiliano Salas
Facundo Colidio.
DT: Marcelo Gallardo