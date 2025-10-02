Con gol de Salas, River vence a Racing por 1 a 0 y por ahora se mete en semifinales de Copa Argentina La Academia, entonada tras meterse en semifinales de la Libertadores, buscará seguir su buen andar ante un Millonario que llega golpeado tras ser eliminado con Palmeiras y caer contra Riestra. Desde las 18, por TyC Sports

Escuchar la noticia Escuchar la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio