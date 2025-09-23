Racing y Vélez definen al primer semifinalista de la Copa Libertadores en Avellaneda El equipo de Gustavo Costas llega con la ventaja del 1-0 en Liniers contra el conjunto de los Barros Schelotto. Transmiten Disney+ y Fox Sports a las 19.

Horario: 19 (Argentina)

TV: Disney+ y Fox Sports.

Árbitro: Esteban Ostojich (Uruguay)

VAR: Andrés Cunha (Uruguay)

La formación titular de Vélez en Avellaneda

Guillermo Barros Schelotto pondrá a: Tomás Marchiori; Agustín Lagos, Emanuel Mammana, Aaron Quirós y Elías Gómez; Tomás Galván, Rodrigo Aliendro, Agustín Bouzat; Maher Carrizo, Michael Santos e Imanol Machuca.

La formación titular de Racing ante Vélez

Gustavo Costas eligió a: Facundo Cambeses; Facundo Mura, Franco Pardo, Nazareno Colombo y Gabriel Rojas; Santiago Sosa, Juan Nardoni, Agustín Almendra; Santiago Solari, Adrián Martínez y Tomás Conechny.

El equipo que pase esta noche tras el partido en Avellaneda jugará contra el vencedor de Estudiantes de La Plata y Flamengo, que en la ida ganó el Mengao por 2-1. Sí el que pasa es la Academia, definirá de local la serie de semifinales.