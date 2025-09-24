Regional Amateur: Atlético Alianza largó su pretemporada con refuerzos y desvinculaciones El plantel Lechuzo trabaja en La Granja. Llegaron Andrés Alderete, Lucas Salas y Cristian Estigarribia. Se desvincularon Roberval y Gerónimo Ferreyra.

Con el 19 de octubre próximo en la mira y después de que se confirmó su participación en el Torneo Regional Amateur, en Atlético de la Juventud Alianza nadie quiere perder tiempo. Y de la mano de Víctor Hugo Cabello, el plantel Lechuzo arrancó con una mini-pretemporada de dos semanas que se abrió con un solo turno en La Granja pero que desde el próximo lunes tendrá doble turno.

El comienzo de esta preparación llegó con novedades en Alianza ya que el volante Andrés Reinaldo Alderete, de último paso por Peñarol en el Federal A, y el delantero Lucas Salas, también con origen en San Martín y con un paso por Desamparados, se convirtieron en dos refuerzos ya confirmados para el plantel de Cabello. En tanto que el delantero Cristian Estigarribia, con pasado en varios equipos del Federal, ya acordó su llegada y se sumará en las próximas horas.

El técnico Cabello dejó en claro que Alianza irá al Regional con ambiciones: ‘Tenemos en mente 9 incorporaciones. Hay que potenciar el plantel y los que traigamos será para reforzar y no para sumar solamente. Alderete y Salas son dos jugadores de categoría y ese es el perfil que pretendemos. Un arquero más, defensores, volantes y delanteros, en todas las lineas es lo que estamos buscando y confiamos en armar un buen grupo’.

Los exSan Martín Lucas Salas y Andrés Alderete ya suman dos días de entrenamientos.

Uno de los que interesa es el actual defensor de Paso de Los Andes, de Albardón, el defensor Esteban Artazo, que fue figura en la Copa País. Lo vieron en ese torneo y están intentando su llegada a Santa Lucía. En la contracara, las desvinculaciones son una realidad y el nombre de Roberval es uno que se sintió pero para el cuerpo técnico, el brasileño no estaba en su planificación y con el aval de la dirigencia, le comunicaron esa decisión. Algo parecido con el defensor Gerónimo Ferreyra a quien ya le informaron que no será tenido en cuenta.

Con Atlético Alianza, ya son 11 los equipos de San Juan que jugarán el TRFA que comienza en octubre y en Santa Lucía, decidieron no perder tiempo.