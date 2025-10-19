Regional Amateur: domingo de acción en Puyuta, Villa Krause, Media Agua y Albardón La fecha inicial se abrió en San Martín con el empate sin goles entre Peñaflor y Alianza. Hoy se completará la fecha con cuatro atractivos encuentros.

El Regional Amateur arrancó este fin de semana y en San Juan la fecha tuvo como inicio el departamento San Martín con el empate sin goles entre el local Peñaflor y Atlético Alianza, en un encuentro válido por la Zona 10. La fecha se completará este domingo con cuatro atractivos encuentros.

Por la zona 8, Atlético Sarmiento y General Belgrano disputarán el clásico de Media Agua desde las 16 con arbitraje de Cristian Caporale, acompañado por sus asistentes Marcos Fernández y Ramiro Barrionuevo, todos pertenecientes a la Liga de Media Agua.

Por la misma zona pero desde las 16.45, Paso de los Andes recibirá en Albardón a Arbol Verde de Jáchal con arbitraje de Sebastián Castro de Caucete, acompañado por Juan Delgado y Santiago Pereyra, terna perteneciente a la Liga Caucetera.

Por la zona 9, Unión de Villa Krause recibirá a Atenas de Pocito desde las 19 horas. El árbitro será Enzo Gómez acompañado por Juan Rivero y Facundo Perona. Mientras que Marquesado cumplirá fecha libre.

Mientras que por la Zona 10, desde las 20.30 horas en Puyuta, Sportivo Desamparados recibirá a Colón Junior con arbitraje de Rubén Fernández acompañado por los asistentes Eduardo Prior y Alfredo César.