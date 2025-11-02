Regional Amateur: Unión lo dio vuelta en Marquesado y volvió a empezar En Santa Lucía, Atlético Alianza y Desamparados empataron 1-1. Triunfo de Arbol Verde en Jáchal.

En el segundo capítulo del Torneo Regional Federal Amateur para todos los equipos de San Juan, el que volvió a empezar fue Atlético Unión que metió un tremendo triunfo como visitante al derrotar por 2-1 a Atlético Marquesado. El Azul había empezado el torneo perdiendo como local con Atenas y en el Oeste este domingo, se le complicaban las cosas porque Marquesado empezó a ganar con el gol de Ignacio González. Pero claro, Unión se sacudió, recuperó la memoria y el poder de gol en el equipo de Magallanes. Primero lo empató con Santiago Ceballos y luego lo terminó ganando con el tanto de Luciano Riveros.

Mientras que en Santa Lucía, el clásico que todos esperaban terminó sin vencedores ni vencidos. Atlético Alianza lo empezó a ganar con el gol de Juan Schiany pero Sportivo Desamparados no se entregó y faltando menos de cinco minutos para el final del partido, lo terminó empatando con un gol de Juan Villalobo.

En Media Agua, Atlético Belgrano no perdió su chance como local para terminar venciendo por 1-0 a Paso de Los Andes de Albardón. Eduardo Reinoso, a los 38′ del primer tiempo, marcó el gol del triunfo de Belgrano que se reacomodó en las posiciones de esta zona.

Precisamente, en el grupo de los equipos del interior sanjuanino, el que terminó de afirmarse como candidato a la clasificación fue Arbol Verde de Jáchal que de local dio vuelta un partido increíble ante Atlético General Sarmiento, para terminar ganando por 3-2. Axel Guajardo abrió la cuenta para los sarmientinos, pero Brian Juárez lo empató para los jachalleros apenas iniciado el complemento. Luego Joaquín Chaparro puso el 2-1 en favor de Sarmiento, metiéndole presión al Verdolaga. Pero los dirigidos por Omar López Abaca no se entregaron. Lo empataron a través de Lucas Sueza y faltando un minuto para el final, Néstor Celán puso el 3-2 en el Norte de la provincia.