Regional Amateur: Unión, Colón y Alianza recibieron licencias y ya hay 5 equipos que irán por la Liga Sanjuanina Lo oficializó el Consejo Federal este viernes. Se suman a Atenas y Marquesado que ya habían clasificado por mérito, además de los representantes del Interior de la provincia. ¿Habrán más para los sanjuaninos?

El Regional Amateur cuenta sus días para el inicio y este viernes confirmó dos licencias para San Juan. Unión de Villa Krause, Colón Junior y Atlético Alianza fueron confirmados por el Consejo Federal de AFA para poder disputar el certamen que reparte cuatro ascensos al Federal A. De esta manera, Unión, campeón del Torneo Apertura 2025, Colón, subcampeón y Alianza, por mérito de la tabla general del 2024, se suman a Atenas y Marquesado. ¿Qué pasará con Desamparados, Minero y Trinidad?

El certamen que comenzará el próximo 19 de octubre ya cuenta con cuatro representantes por la Liga Sanjuanina y otros que esperan. En tanto que por el Interior de la provincia ya están clasificados Paso de Los Andes, campeón del Apertura de la Liga Albardón-Angaco, Deportivo La Estrella de Jáchal, San Martín de Rodeo como campeón vigente de la Liga Iglesiana y Sarmiento, el campeón de la Liga Sarmientina.

Lo cierto es que con la confirmación, ahora Unión, Colón y Alianza podrán comenzar a trabajar de lleno pensando en el certamen que arrancará dentro de un mes, ya sea en refuerzos, búsqueda de sponsors y respaldo económico y también en la preparación física, sobre todo sabiendo que son protagonistas en el Clausura que está en plena disputa.

Pero no serían los únicos ya que desde la Liga Sanjuanina solicitaron más licencias y se encuentran en lista de espera Desamparados, Minero y Trinidad. Desamparados que viene de perder el encuentro clasificatorio ante Marquesado, aspira a meterse en el Regional. Fue en la edición anterior el club que más lejos llegó de los 20 representantes que hubo por la provincia. Después de haber perdido la final del Regional pasado ante Ben Hur de Rafaela ese fue el argumento que presentó el Víbora para ganarse su derecho de participación. Mientras que Minero y Trinidad aspiran a disputar el certamen también.

Unión y Colón primero y minutos después Alianza, entraron en el listado de licencias otorgadas por el Consejo, según publicó el periodista Diego País. Los sanjuaninos se sumaron este viernes al Regional junto a Juventud y Racing de Pergamino, Flor del Ceibo de Córdoba, Vélez de Oliva de Córdoba, Huracán y Surubi de Corrientes y Atlético Villa Gesell. Por lo pronto el resto de los sanjuaninos deberán seguir esperando.