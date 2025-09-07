Rey sanjuanino en Portugal: Nicolás Tivani campeón del GP Jornal de Noticias El pocitano se consagró en la 34° edición de la competencia en donde ganó 4 de las 9 etapas disputadas recorriendo más de 1.300 kilómetros.

Campeón de punta a punta. El ciclista sanjuanino Nicolás Tivani se consagró en la 34° edición del Gran Premio Jornal de Notícias en Portugal. El pocitano fue clave para su equipo el Aviludo-Louletano-Loulé ganando cuatro de las nueve etapas disputadas, recorriendo poco más de 1.300 kilómetros.

Para Nico significó el primer triunfo en una competencia por etapas en la temporada europea. El actual campeón de la Vuelta a San Juan, se hizo con el maillot amarillo que lució en la etapa reina del cuarto día y dedicó el trofeo a su “hermano” Tomás Contte, quien sufrió en la bicicleta para proteger a su líder.

La etapa final de este domingo la ganó al sprint Francisco Campos (AP Hotels-Tavira-Farense), quien cerró la temporada de forma impecable.

En la general todo fue para el oriundo de Pocito, en tanto que el portugués Pedro Silva (Anicolor-Tien 21) y el español Raúl Rota (Rádio Popular-Paredes-Boavista) mantuvieron el tercer y segundo puesto, respectivamente.

Enorme triunfo para Nico que ya transitando el cierre de la temporada europea sigue sumando logros para un 2025 inolvidable que comenzó con la consagración en San Juan y continuó con un sinfín de logros en Portugal.