Richet imparable: venció a Valenciano y se consagró campeón de la Super Liga de hockey El encuentro, que correspondió al tercero de la serie final, se disputó en el Cantoni.

Richet y Zapata volvió a gritar campeón. Esta vez se consagró por la Super Liga masculina de hockey sobre patines que se disputó en la noche del viernes en el Estadio Aldo Cantoni. El equipo de las Colonias se impuso por 4 a 2 ante Centro Valenciano y de esta manera se quedó con la serie que llegaba igualaba 1 a 1. El Violeta ya se había consagrado hace unos meses en el Súper 8.

El encuentro fue tan intenso como atrapante, digno de una final. Bautista Romero puso en ventaja a Richet pero la alegría no le duró mucho ya que Víctor Carrasco logró empatar para Valenciano y pocos minutos después Nahuel Frías logró revertir el marcador anotando el 2 a 1 para el equipo de la Barraca. Jesús Martín empató para Richet antes del descanso.

En el segundo tiempo nuevamente el equipo de las Colonias se puso arriba en el marcador con gol de Uriel Arredondo y antes del final nuevamente Romero anotó y ese 4-2 ya fue el definitivo y el que marcó toda la gloria para el conjunto de Santa Lucía.