Riquelme se enojó con el Chavo Fucks y se levantó de un móvil con el Pollo Vignolo: “A mí no me reta ni mi viejo” El presidente de Boca Juniors no continuó con la entrevista y se marchó en vivo cuando estaban hablando del mercado de pases

Escuchar la noticia Escuchar la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio