- River visita a Independiente por la fecha 4 del Torneo Clausura.
- El Rojo todavía no ganó en el campeonato.
- El Millonario necesita una victoria para volver a ser el líder de la zona.
- El encuentro comenzará a las 18.30, se podrá ver por TNT Sports y contará con el arbitraje de Nazareno Arasa.
La formación confirmada de River para enfrentar a Independiente
- Franco Armani
- Gonzalo Montiel
- Germán Pezzella
- Lautaro Rivero
- Marcos Acuña
- Kevin Castaño
- Enzo Pérez
- Matías Galarza Fonda
- Santiago Lencina
- Miguel Borja
- Facundo Colidio
- DT: Marcelo Gallardo.
La formación confirmada de Independiente para enfrentar a River
- Rodrigo Rey
- Federico Vera
- Kevin Lomónaco
- Nicolás Freire
- Facundo Zabala
- Felipe Loyola
- Rodrigo Fernández Cedrés
- Luciano Cabral
- Walter Mazzantti
- Matías Abaldo
- Santiago Montiel
- DT. Julio Vaccari.
Cómo llega River al clásico ante Independiente
El Millonario viene de derrotar 3-0 a San Martín de Tucumán por la Copa Argentina y, en el primer clásico que disputó, empató sin goles ante San Lorenzo en la fecha pasada.
El equipo de Marcelo Gallardo también tiene un compromiso internacional: el miércoles viajará a Paraguay para enfrentar a Libertad por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores.
El conjunto de Julio Vaccari, además de la eliminación ante Belgrano, encadenó dos derrotas al hilo en el torneo: 2-1 frente a Talleres y 1-0 ante Gimnasia.
Por eso, está obligado a sumar de a tres. Además, al Rojo se le viene la serie por los octavos de final de la Copa Sudamericana ante Universidad de Chile, por lo que una victoria frente a River serviría como un buen envión anímico.