River avanzó a los cuartos de final de la Copa Libertadores tras vencer en definición por penales por 3-1 a Libertad de Paraguay, luego de igualar 1-1 en el tiempo regular, en un partido disputado en el Monumental.

El resultado global fue de 1-1, ya que en el partido de ida en Asunción ambos conjuntos empataron sin goles.

El arquero del Millonario Franco Armani atajó el penal de Marcelo Fernández, mientras que Jorge Recalde estrelló el suyo en el palo y Hernesto Caballero lo envió desviado por el sector derecho del arco.

El Millonario jugó casi todo el segundo tiempo con uno menos por la expulsión de Giuliano Galoppo. Ahora se le viene Palmeiras en cuartos de final.