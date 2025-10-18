River superó a Talleres, cortó su mala racha y festejó en Córdoba Con goles de Montiel y Maxi Meza, el Millonario le ganó al local por 2-0 y volvió a sonreír.

River volvió a sonreír en Córdoba. Con goles de Gonzalo Montiel y Maximiliano Meza, el equipo de Marcelo Gallardo venció 2-0 a Talleres y cortó una racha de cuatro derrotas consecutivas en el Torneo Clausura. Un triunfo necesario, tanto en lo futbolístico como en lo anímico, para un conjunto que necesitaba recuperar confianza.

Con este resultado, River trepó al cuarto puesto de la Zona B con 21 puntos y se consolidó como escolta de Rosario Central en la Tabla Anual, en zona de clasificación directa a la próxima Copa Libertadores. Talleres, en cambio, sigue fuera de los puestos de octavos: marcha 11° con 14 unidades y apenas un punto por debajo de Sarmiento, el último que hoy estaría avanzando. En el acumulado, continúa tres puntos por encima de Aldosivi, en la pelea por evitar el descenso.