River vs. Palmeiras, la revancha: cuándo es el partido de vuelta en Brasil por Copa Libertadores El 2-1 en contra en el Monumental obliga al Millonario a ser protagonista el miércoles 24, desde las 21.30, cuando cierre la serie de cuartos de final de la Copa Libertadores.

El golpe del 2-1 en contra ante Palmeiras en el Monumental sacudió a los hinchas de River, quienes de todas maneras no pierden las esperanzas de meterse entre los cuatro mejores de la Copa Libertadores. Así, el equipo de Marcelo Gallardo tendrá ahora una semana para cambiar la cara e ir a dar vuelta la serie en Brasil.

¿Cuándo se dará la revancha entre River y Palmeiras, por los cuartos de final de la Copa Libertadores? El próximo miércoles 24 de septiembre, desde las 21.30, en Allianz Parque.

Allí, el conjunto de Núñez deberá dar vuelta una serie que se complicó tras el resultado adverso como local, ante uno de los principales candidatos a hacerse con el trofeo continental.

A favor de la ilusión asoman los números del Muñeco Gallardo en series mano a mano contra equipos brasileños. Es que el entrenador del conjunto de Núñez presenta una estadística favorable, con seis ganadas y cuatro perdidas. En concreto, Chapecoense, Gremio, Athletico Paranaense y Cruzeiro -estos últimos dos, por duplicado- fueron las “víctimas” de Gallardo en River.

Sin embargo, en contra de Gallardo se presenta el dato que dice que tres de esas cuatro derrotas fueron en los últimos tres cruces ante brasileños: Palmeiras (Libertadores 2020) y Atlético Mineiro dos veces (Libertadores 2021 y 2024). La derrota restante fue en la Libertadores 2019, ante Flamengo en la final.