River y Racing se enfrentan este jueves por los cuartos de final de Copa Argentina.
La Academia y el Millonario se verán las caras desde las 18, en el estadio Gigante de Arroyito (Rosario Central). El árbitro principal será Hernán Mastrángelo, mientras que sus asistentes serán Juan Pablo Belatti y Maximiliano Del Yesso. El cuarto árbitro será Javier Delbarba. No hay VAR en esta competencia.
La Academia, entonada tras meterse en semifinales de la Libertadores, buscará seguir su buen andar ante un Millonario que llega golpeado tras ser eliminado con Palmeiras y caer contra Riestra.