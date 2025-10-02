River vs. Racing por Copa Argentina: formaciones y cómo ver el partido en vivo La Academia, entonada tras meterse en semifinales de la Libertadores, buscará seguir su buen andar ante un Millonario que llega golpeado tras ser eliminado con Palmeiras y caer contra Riestra. Desde las 18, por TyC Sports

River y Racing se enfrentan este jueves por los cuartos de final de Copa Argentina.

La Academia y el Millonario se verán las caras desde las 18, en el estadio Gigante de Arroyito (Rosario Central). El árbitro principal será Hernán Mastrángelo, mientras que sus asistentes serán Juan Pablo Belatti y Maximiliano Del Yesso. El cuarto árbitro será Javier Delbarba. No hay VAR en esta competencia.

Horario y dónde ver EN VIVO Racing-River Plate: El partido se podrá ver a través de TyC Sports. 18.00 Argentina, Brasil, Uruguay, Chile y Paraguay 17.00 Venezuela, Bolivia y Miami (Estados Unidos) 16.00 Ecuador, Colombia y Perú 15.00 México MIRA TAMBIÉN Riquelme rompió el silencio: reformas en la Bombonera, elogios a Paredes y Cavani y críticas a presidentes anteriores ¿Cómo llega River Plate? El Millonario, por su parte, es la otra cara de la moneda al hilvanar cuatro derrotas en fila, algo que no le sucedía desde hace 15 años. Fue eliminado en cuartos de final de la Copa Libertadores contra Palmeiras de Brasil y en el torneo local no pudo subirse a la cima de su zona al caer como local contra Deportivo Riestra. ¿Cómo llega Racing? La Academia, aunque viene de igualar 0-0 ante Independiente en el Clásico de Avellaneda por el Torneo Clausura, llega entonado a este compromiso luego de clasificar a las semifinales de la Copa Libertadores luego de dejar en el camino a Vélez Sarsfield. Probables formaciones Racing: Facundo Cambeses; Facundo Mura, Franco Pardo, Marcos Rojo, Gabriel Rojas; Bruno Zuculini, Santiago Sosa, Agustín Almendra; Santiago Solari o Duván Vergara, Tomás Conechny y Adrián Martínez. DT: Gustavo Costas River: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Kevin Castaño, Juan Portillo, Giuliano Galoppo; Juanfer Quintero; Facundo Colidio o Nacho Fernández o Santiago Lencina; y Maxi Salas. DT: Marcelo Gallardo.