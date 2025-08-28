River vs. San Martín de San Juan: cuándo juegan, a qué hora y dónde ver en VIVO Ambos equipos se enfrentarán en el estadio Monumental por la fecha 7 del Grupo B.

River y San Martín de San Juan se enfrentarán este domingo 31 de agosto en el estadio Monumental, por la séptima fecha del Grupo B del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional. Más allá de la diferencia en los papeles, el duelo promete ser intenso: el líder buscará sostener la cima, mientras que el equipo visitante intentará dar el golpe y mantenerse en la pelea por la clasificación a los playoffs.

El “Millonario” llega invicto, con 12 puntos en seis partidos, producto de tres victorias y mismos empates, y con una defensa sólida que apenas recibió cuatro goles en lo que va del certamen. En la última fecha igualó 1-1 con Lanús, que lo empató en tiempo de descuento, aunque el resultado le alcanzó para seguir como único puntero.

El “Verdinegro”, en tanto, se ubica en puestos de clasificación a los playoffs con ocho unidades en seis jornadas (dos triunfos, dos empates y dos derrotas). Su campaña muestra altibajos: superó ajustadamente a Gimnasia y Riestra, igualó frente a Rosario Central y Talleres, y cayó ante Sarmiento. Aun así, el equipo de Leandro Romagnoli ha mostrado orden defensivo y capacidad para complicar a rivales de mayor jerarquía, aunque le cuesta mantener regularidad fuera de casa.

Las estadísticas remarcan la diferencia entre ambos. River promedia casi dos goles por encuentro y se hace fuerte cada vez que juega como local, mientras que San Martín apenas supera el medio gol por partido cuando juega de visitante. Además, solo en un 35% de los cruces entre ambos marcaron los dos equipos, un dato que refleja la tendencia favorable al “Millonario” en el marcador.

El historial también inclina la balanza: de los 10 enfrentamientos desde 2007, River ganó seis, San Martín dos y hubo dos empates. Entre los resultados más recordados figuran el 4-1 del Monumental en 2018 y el 3-1 en San Juan en 2017. La última vez que se vieron las caras fue en febrero de 2025, en San Juan, con victoria 2-0 para el “Millonario” gracias a los goles de Miguel Borja y Franco Mastantuono.

Cuándo y a qué hora juega River vs. San Martín de San Juan en el Torneo Clausura 2025

Fecha: domingo 31 de agosto

domingo 31 de agosto Horario: 19.15 (hora de Argentina)

19.15 (hora de Argentina) Estadio: Monumental (Núñez)

Qué canal pasa River vs. San Martín de San Juan en vivo por TV

El partido podrá verse en vivo desde Argentina por el canal ESPN Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones de Flow, Directv Go y Telecentro Play.