Rojo, Saracchi y Lema fueron separados del plantel y ya no pueden entrar al vestuario Tras una fuerte discusión entre Rojo y Russo, el DT decidió marginarlos definitivamente del grupo. La decisión fue comunicada por el Consejo de Fútbol, aunque los jugadores se enteraron primero por un utilero.

Cuerpo:

La tensión volvió a estallar en Boca y esta vez dejó a tres futbolistas fuera del plantel profesional. Marcos Rojo, Marcelo Saracchi y Cristian Lema fueron apartados del grupo por decisión del cuerpo técnico que encabeza Miguel Ángel Russo. Desde ahora, se entrenarán de forma diferenciada y no podrán ingresar al vestuario del primer equipo.

La polémica se desató tras una discusión entre Russo y Rojo, ocurrida durante la jornada del martes en el predio de Ezeiza. Según trascendió, el DT pidió que los jugadores que no concentraron frente a Huracán no participaran de una charla de análisis. Rojo no aceptó esa indicación y, molesto, se retiró del lugar sin entrenarse.

La respuesta del cuerpo técnico no tardó: este miércoles, cuando los jugadores llegaron al predio, un utilero les informó que debían cambiarse en otro sector, fuera del vestuario habitual. Más tarde, Raúl Cascini y Marcelo Delgado, miembros del Consejo de Fútbol, formalizaron la decisión de marginarlos.

Si bien Russo intentó bajar el tono al conflicto al declarar que “está todo bien”, lo cierto es que la decisión es definitiva: ninguno de los tres será citado a los próximos entrenamientos generales y quedaron fuera de los planes para lo que resta de la temporada. La interna, además, reflota tensiones anteriores, como una discusión entre el DT y Rojo durante la gira por Miami.

Como dato curioso, Rojo publicó horas después una historia en Instagram junto a Nelson Genez, uno de los utileros que le comunicó el cambio de vestuario, lo que generó aún más repercusiones en redes.

Mientras tanto, el Consejo de Fútbol analiza los próximos pasos: no se descarta que alguno de los jugadores pueda rescindir su contrato en los próximos días.