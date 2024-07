Salió de su pueblo a los 15 años a buscar su sueño en una pensión y hoy sueña a lo grande con San Martín El chaqueño Alejandro Molina ya adoptó San Martín como su club y a San Juan como su casa. La historia del defensor que vivió marcado por el sacrificio y que hoy factura con goles en Concepción.

Your browser doesn’t support HTML5 audio

Sencillo, de perfil bajo y con una tranquilidad propia de alguien que nació y creció en un pueblo. Oriundo de Tres Isletas, a 1.200 kilómetros de San Juan, el chaqueño Alejandro Molina está en el tapete de San Martín y atravesando un momento de fama por haber sido el autor del gol que le dio el triunfo al líder de la Primera Nacional. Lejos de eso el lateral derecho pone los pies en el piso, va con calma pero a la vez refleja que está permitido soñar.

Es que la historia del futbolista chaqueño que llegó a San Juan hace cuatro años y en plena pandemia, está marcada por el sacrificio. Hoy a sus 26 años y a días de cumplir un año más de vida, recuerda su niñez cuando con apenas 15 años debió alejarse de su pueblo para seguir su sueño de ser futbolista profesional. Alejandro creció con la pelota jugando con sus amigos del pueblo “pero siempre par divertirse”, aclara. Se formó futbolísticamente en la Escuelita de fútbol Maipú, institución que los llevaba a disputar a torneos de fútbol infantil a otras localidades de Chaco y ya un poco más de grande viajaban a Santa Fe y Entre Ríos.

Fue hasta que un día, los “cazatalentos” de San Lorenzo de Almagro llegaron a Tres Isletas para ver futuros talentos y entre ellos estaban los hermanos Alejandro y Matías Molina, con 15 y 13 años, respectivamente. Fue ahí que se les despertó el “bichito” de querer ser jugador profesional, como todo niño. Después del proceso de pruebas llegó la aprobación y el momento más difícil: pasar a vivir en la pensión. El hermano mayor tomó la posta y los padres, Ricardo y Rosa, dieron el OK. En Boedo, ese sueño al que aspiran todos los chicos de llegar a ser futbolistas profesionales, comenzó a acunarse en la pensión, justo debajo de la popular del Ciclón. Allí, los hermanos chaqueños vivieron durante tres años. “Fue duro, la pensión te enseña muchas cosas, te hace madurar de golpe y lo más te cuesta es dejar a la familia, creo que si no hubiese estado mi hermano, no hubiese soportado”, explica el lateral derecho. Es que acostumbrados a las comidas y los tratos de mamá, debieron aprender a manejarse solos en la vida, lejos de su Tres Isletas natal. Tres años después el club los trasladó a una casa y recién pudieron independizarse cuando Alejandro firmó su primer contrato y pudieron alquilar un departamento.

“Lo más duro era estar lejos de la familia en las fiestas del Día del Padre o Día de la Madre o también para nuestros cumples, dejamos mucho de lado pero siempre con la cabeza puesta en llegar a ser futbolistas”, comenta el autor del 1-0 ante Guemes. El destino luego los separó, Matías dejó el fútbol y Alejandro -previo a llegar a San Juan- jugó en Gimnasia de Mendoza.

“San Martín es un club importante del cual me siento parte. En estos años me ha formado como jugador y yo me encariñé con este club. Ojalá podamos llegar lejos”.

Hoy encontró en San Martín un club que lo cobijó y del cual él ya se siente parte. Además, en San Juan encontró una calidez y una tranquilidad similar a la de su pueblo natal. “La gente es muy amable y la tranquilidad con la que se vive acá me recuerda mucho a mi pueblo”, comenta.

¿Qué es San Martín en su vida? “San Martín es un club importante del cual me siento parte. En estos años me ha formado como jugador y yo me encariñé con este club. Quiero mucho a la gente del club. Ojalá podamos llegar lejos”, expresa poniendo calma. Es que el presente perfecto que atraviesa el Verdinegro siendo líder de la Primera Nacional hace que todos en Concepción se ilusionen con el objetivo mayor pero para el “Chaco” hay que ir “paso a paso” al fiel estilo Mostaza Merlo. “Falta mucho. Por suerte venimos con una racha positiva pero nosotros pensamos en cada partido. Hay que ir tranquilos porque falta todavía y quizás esta regularidad que tenemos nos hace tener más confianza. El hincha está ilusionado y eso se nota, ojalá sigamos por este camino”, manifestó.

SUS NÚMEROS

Alejandro Molina marcó ante All Boys, Tristán Suárez y el del domingo ante los santiagueños. La cifra, inusual por su puesto de defensor, ya es todo un récord para el chaqueño que contando todos los goles que hizo en las cinco temporadas llega a los 6 tantos.

MIRA TAMBIÉN Messi entrenó pero Scaloni mantiene la idea de que vaya al banco ante Ecuador

SU FAMILIA, SU MOTOR

El lateral derecho de San Martín es el mayor de cuatro hermanos: Matías (24), Silvia (22) y Santiago (15). Cuenta que es su mamá Rosa y su hermana quienes lo visitan seguido en San Juan, mientras que su papá está abocado de lleno a su trabajo que hoy lo tiene como responsable del Centro de Congregación Jesús María en Tres Isletas. Orgulloso cuenta que el sitio comunitario comenzó hace más de 20 años para colaborar con la comunidad con un jardín maternal, un comedor comunitario y un pequeño centro de salud y con los años ahora hasta con una escuela Primaria y Secundaria y hasta un Hospital.