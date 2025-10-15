Salió la programación de la primera fecha del Regional Amateur: los cinco partidos van el domingo Son 11 los equipos sanjuaninos que disputarán el certamen que contará con 333 equipos de todo el país.

Se terminó la espera y este domingo el Torneo Regional Amateur 2024-2025 pondrá primera. El certamen que contará con 333 equipos de todo el país que repartirá 4 ascensos al Federal A comienza este domingo y este miércoles desde el Consejo Federal dieron a conocer la programación de la primera fecha. Serán 11 los equipos sanjuaninos que disputarán el certamen, con Marquesado quedando libre, de esta manera los cinco encuentros se disputarán el domingo.

Por la zona 8, Atlético Sarmiento y General Belgrano disputarán el clásico de Media Agua desde las 16 con arbitraje de Cristian Caporale, acompañado por sus asistentes Marcos Fernández y Ramiro Barrionuevo, todos pertenecientes a la Liga de Media Agua. Por la misma zona pero desde las 16.45, Paso de los Andes recibirá en Albardón a Arbol Verde de Jáchal con arbitraje de Sebastián Castro de Caucete, acompañado por Juan Delgado y Santiago Pereyra, terna perteneciente a la Liga Caucetera.

Por la zona 9, Unión de Villa Krause recibirá a Atenas de Pocito desde las 19 horas. El árbitro será Enzo Gómez acompañado por Juan Rivero y Facundo Perona. Mientras que Marquesado cumplirá fecha libre.

Mientras que por la Zona 10 en el departamento San Martín Peñaflor recibirá a Atlético Alianza desde las 17 horas. El árbitro será Jorge Albanesi, acompañado por Fernando Pereyra y Hernán Araya, terna de Calingasta.

Cerrando el domingo, desde las 20.30 horas en Puyuta, Sportivo Desamparados recibirá a Colón Junior con arbitraje de Rubén Fernández acompañado por los asistentes Eduardo Prior y Alfredo César.