San Juan abrirá y cerrará el próximo calendario del Infanto-Juvenil 2026 El próximo campeonato contará con seis fechas a partir de abril. San Juan será anfitrión del inicio y cierre del torneo.

La presencia nacional de San Juan en el mapa ciclista de Argentina no solo se resume a las categorías mayores y es que la FACPyR ratificó que nuestra provincia será escenario de apertura y de cierre de la temporada 2026 del ciclismo del futuro. En abril, San José de Jáchal marcará el inicio y el 22 de noviembre, el calendario terminará en la ciudad de San Juan.

Después de cinco apasionantes fechas, que fueron celebrándose a lo largo del año en curso, en diferentes puntos del país, la Comisión Argentina de Ciclismo Infanto Juvenil, dependiente de la Federación Argentina de Ciclismo de Pista y Ruta, comunicó de manera oficial el calendario para la temporada 2026. Entre las novedades a comunicar, vale resaltar que San Juan albergará dos fechas, nada más y nada menos que el comienzo y cierre del certamen.

El calendario completo para el semillero argentino quedó de la siguiente manera:

Fecha 1 | 12 de abril 2026 en San José de Jáchal, San Juan.

Fecha 2 | 24 de mayo 2026 en San Fernando del Valle, Catamarca.

Fecha 3 | 19 de julio 2026 en Las Breñas, Chaco.

Fecha 4 | 30 de agosto 2026 en Quimilí, Santiago del Estero.

Fecha 5 | 11 de octubre 2026 en Chilecito, La Rioja.

Fecha 6 | 22 de noviembre 2026 en Ciudad de San Juan.

La temporada 2025 concluyó hace días, el fin de semana del 11 y 12 de octubre, en Chilecito, La Rioja, con presencia de equipos y ciclistas sanjuaninos.