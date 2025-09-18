San Juan estuvo presente en una fecha histórica para AFA y el fútbol El albardonero Andrés Alderete representó a la provincia en la reunión del Comité Ejecutivo en La Plata.

Este miércoles fue un día histórico para la Asociación del Fútbol Argentino y es que en la reunión del Comité Ejecutivo que se trasladó hacia la ciudad de La Plata, se concretó la firma del comodato por 20 años entre AFA y la provincia de Buenos Aires del estadio Diego Armando Maradona, ex-Estadio Único, que se convertirá en el estadio de la selección.

Es más, dentro del proceso de remodelación que se comenzará en pocos días, se programó que en marzo del año próximo se juegue un amistoso con la Selección Argentina para reinaugurarlo.

En todo ese movimiento hubo presencia sanjuanina ya que el presidente de la Liga Albardón-Angaco, Andrés Alderete asistió como representante de San Juan y de la Región Cuyo como asambleísta, en una participación histórica para el albardonero que hoy es el delegado del Consejo Federal de AFA para la provincia.

“Fue una experiencia muy enriquecedora. Compartir las vivencias y la experiencia de dirigentes como Chiqui Tapia, Pablo Toviggino, Juan Román Riquelme y varios más, no se da todos los días y uno trata de aprovechar estas oportunidades para aprender. Se convirtió en una fecha histórica porque La Plata se convertirá en la casa de la selección, abriendo el espectro para todas las divisiones y categorías del país. Uno que llega desde el interior, siente que son oportunidades únicas que no se deben desperdiciar” / Andrés Alderete

Mirando a lo que se viene, Alderete como delegado del Consejo, confirmó las plazas ya confirmadas por la Federación Sanjuanina de Fútbol para el próximo Torneo Regional Amateur que comenzará el 19 de octubre próximo. Hoy, con confirmación ya resuelta hay seis equipos del interior sanjuanino. Por la Liga Albardón-Angaco estará Paso de Los Andes, flamante campeón del Apertura. Por la Liga Jachallera, irán Arbol Verde y Deportivo La Estrella, usando una de las plazas de la Federación. Por la Liga Caucetera Sanmartiniana, el Atlético Peñaflor ya confirmó su presencia. Mientras que la Liga Sarmientina tendrá la participación del Atlético General Sarmiento como campeón del primer semestre, más la licencia de invitación para el Atlético General Belgrano.

Respecto de los representantes de la Liga Sanjuanina, Alderete remarcó que están ya confirmados Atlético Unión, Atenas Pocito, Colón Junior y Atlético Marquesado, pero que habrán invitaciones muy pronto.