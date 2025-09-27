San Juan parte a Mar del Plata con las ilusiones de todos a los Juegos Evita Este domingo, a las 12 y desde las puertas del Club Mocoroa sale la delegación sanjuanina.

Son las Olimpíadas del futuro. Una auténtica y absoluta expresión del federalismo que solamente el deporte puede generar. Y en una nueva edición de los Juegos Evita, San Juan volverá a decir presente con una delegación que lleva candidatos al medallero, pero que fundamentalmente ofrece una oportunidad única para muchos que podrán vivir una semana de deporte, camaradería y oportunidades.

La delegación sanjuanina estará integrada por 273 deportistas, 79 acompañantes y 8 miembros del staff, sumando un total de 360 personas. El grupo partirá este domingo 28 de septiembre, alrededor del mediodía, desde el Club Julio Mocoroa, con destino a la ciudad balnearia.

Previa a esta partida, se realizó una reunión informativa que contó con la participación de los padres de los chicos que representarán a San Juan en la competencia nacional. Allí se abordaron distintos aspectos vinculados al viaje, como el traslado de los deportistas hacia Mar del Plata, la logística de hospedaje, los lugares de competencia, así como días y horarios de cada disciplina. Además, se generó un espacio de diálogo para que los padres pudieran despejar dudas respecto a la estadía y la organización general.

Los Juegos Deportivos Nacionales Evita Juveniles son la principal competencia deportiva de Argentina. Organizados por la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación cuentan con un programa deportivo que reúne 36 disciplinas, 29 convencionales y 7 adaptadas, y un sistema de competencias compuesto por dos etapas: un proceso clasificatorio en cada provincia en el que participan miles de jóvenes de cada rincón del país y una fase final, en la Ciudad de Mar del Plata.

Están casi todas las disciplinas presentes: Atletismo (Sub 15); Judo (Sub 14); Tiro (Sub 16); Tenis de Mesa (Sub 14); Karate (Sub 15); Bádminton (Sub 14); Esgrima (Sub 13); Levantamiento Olímpico (Sub 15); Básquet (Sub 16); Freestyle (Sub 15); Lucha Libre (Sub 15); Tiro con Arco (Sub 16); Futsal (Sub 16); Natación (Sub 14); Triatlón (Sub 16); Ciclismo (Sub 16); BMX Freestyle (Sub 16); Skate (Sub 16); Gimnasia Artística (Sub 13-Sub 15); Voley (Sub 15); Gimnasia Rítmica (Sub 14); Rugby Seven (Sub 16); Boxeo (Sub 16); Beach Voley (Sub 16); Tenis (Sub 16); Handball de Playa (Sub 16); Taekwondo (Sub 14); Canotaje (Sub 16); Hockey Seven (Sub 16).

De esta manera, San Juan ultima los preparativos para ser parte de una de las competencias juveniles más importantes del país, donde el deporte, la integración y los valores serán los grandes protagonistas.