San Juan se prepara para ser el punto de encuentro de 1.500 judocas que participarán del Torneo Clausura Del 10 al 12 de octubre próximos, en el Estadio Cantoni, los mejores del país definirán los títulos.

Será la fiesta del Judo en San Juan para el país. Con una asistencia prevista ya de más de 1.500 judocas en competencia, nuestra provincia se prepara para recibir desde el viernes 10 a la edición del Torneo Nacional Clausura que se desarrollará integramente en el Estadio Aldo Cantoni.

Será para la siete categorías que son parte del ranking nacional, tanto en Damas como en Varones y con sus respectivas divisiones de peso. Estarán asi en competencia: Juveniles Sub 15, Juveniles Sub 13, Cadetes Sub-18, Juniors Sub-21, Kyu (Adultos), Seniors (Cinturones Negros) y la Especial Down.

El acto oficial de inauguración será el sábado a partir de las 16 con la asistencia de todas las delegaciones del país presentes, además de los organizadores y autoridades de gobierno.

Las finales de Seniors (Cinturones Negros) se disputarán entre las 17 y las 20 con televisación por TyC Sports y TyC Sports Play.

Luis Meritello, presidente de la Federación Sanjuanina de Judo, tiene todo el peso de la organización encima. Un trabajo grande que está ya casi completo, esperando solamente el arribo de todas las delegaciones a San Juan.