San Juan superó su marca del año pasado en los Juegos Evita con la obtención de 42 medallas Los 330 jóvenes deportistas sanjuaninos que participaron en la reciente edición superaron el desempeño del año pasado y consolidaron una vez más al deporte como un pilar de desarrollo en la provincia.

La ciudad de Mar del Plata fue nuevamente sede de los Juegos Nacionales Evita, que en su 77ª edición reunió a más de 8.600 jóvenes de todo el país durante cinco días de competencia. La delegación sanjuanina, integrada por 330 atletas, participó en 39 disciplinas, tanto en deportes convencionales como adaptados, y cerró su participación con un resultado para destacar: 42 medallas en total, superando las 39 obtenidas en 2024.

Del total de preseas logradas este año, San Juan sumó 15 medallas de oro, 14 de plata y 13 de bronce, lo que le permitió escalar posiciones en varios rubros del medallero general.

En deportes convencionales, los sanjuaninos consiguieron 19 medallas (6 de oro, 6 de plata y 7 de bronce), lo que ubicó a la provincia en el puesto 10 entre las 24 jurisdicciones participantes (las 23 provincias más la Ciudad Autónoma de Buenos Aires).

Pero el gran salto vino en los deportes adaptados e inclusivos, donde San Juan brilló con 23 medallas (9 de oro, 8 de plata y 6 de bronce), resultado que la posicionó en el puesto 16 dentro de esa categoría.

En el medallero general, que contempla la totalidad de disciplinas y categorías, la provincia se ubicó en un meritorio 14° lugar, demostrando una evolución sostenida en el rendimiento de sus jóvenes atletas.

Para muchos chicos, esta edición significó mucho más que competir. Algunos vivieron su última participación en los Juegos Evita, mientras que otros tuvieron su primera experiencia fuera de San Juan o incluso su primer encuentro con el mar, tras haber logrado su lugar a través de los torneos provinciales.