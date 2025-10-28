San Juan tiene listas todas sus sedes para el Panamericano de Clubes El Cantoni, Estudiantil, Richet y Zapata, Concepción y Bancaria serán los escenarios de la gran cita del patín.

San Juan volverá a recibir a la élite del hockey continental con 66 equipos de Brasil, Chile, Colombia, Estados Unidos y Argentina, que competirán en las categorías Senior y Sub 19, tanto en la rama femenina como masculina. El certamen será clasificatorio para el Mundial de Clubes y desplegará su actividad en cuatro escenarios sanjuaninos.

La provincia se prepara para transformarse, una vez más, en el corazón del hockey sobre patines del continente. Tras los dos exitosos Mundiales de Clubes disputados en el Estadio Aldo Cantoni, donde Villa Sana se consagró campeón en la rama femenina y Sporting Lisboa hizo lo propio en la masculina, San Juan volverá a ser sede de un evento internacional de primer nivel: el Panamericano de Clubes San Juan 2025.

En esta edición participarán 66 equipos provenientes de cinco países, que buscarán la gloria continental y los ansiados cupos al próximo Mundial de Clubes. La organización confirmó las sedes oficiales, que concentrarán la competencia en Capital, Rivadavia y Santa Lucía, tres departamentos con gran tradición en este deporte.

El Estadio Aldo Cantoni, emblema del hockey sanjuanino y orgullo del Parque de Mayo (Calle San Luis Oeste 1300), será una de las sedes principales. Allí se disputarán partidos de la fase regular y las finales de las Copas de Oro, que marcarán el cierre del certamen.

En el departamento Santa Lucía, dos clubes recibirán gran parte de la acción. Por un lado, el Club Estudiantil, también sobre calle Carlos Lencina Este 1796, y por otro, el histórico Richet y Zapata, ubicado en Calle Angualasto Norte 2322, que volverá a vibrar con el mejor hockey del continente.

Por su parte, el Club Concepción (CPC), uno de los íconos del hockey provincial, será otra de las sedes destacadas. El estadio, situado en pleno centro capitalino (Calle Martín Güemes y Caseros), albergará varios encuentros del torneo. Finalmente, se suma el Club Bancaria, una de las instituciones más jóvenes y modernas, que recibirá partidos en su predio de Calle Centenario 1208, en el departamento Rivadavia.

De esta manera, San Juan se prepara para recibir un nuevo evento de jerarquía internacional, reafirmando su liderazgo como capital del hockey sobre patines y su capacidad para albergar competencias de nivel mundial.