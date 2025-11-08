San Martín apuesta todo lo que le queda ante Lanús para sostener sus esperanzas Este sábado, a las 21,30 enfrenta al Granate en la penúltima fecha del Clausura obligado a un triunfo.

Llegó el momento. Después de once meses exactamente, San Martín vuelve a jugar uno de los partidos más importantes de toda su historia contemporánea. Hoy, como aquel 8 de Diciembre del 2024 cuando jugó por el ascenso en Córdoba ante Gimnasia mendocino, ahora en San Juan, ante su gente y contra Lanús jugará por su Permanencia. Asi de concreto, así de decisivo. Es que peleando contra la condena del descenso desde los últimos lugares de los Promedios y de la Tabla Anual de la Liga Profesional, hoy San Martín está obligado a ganar los tres puntos. Otro resultado, lo dejaría casi en la Primera Nacional o esperando una combinación milagrosa de resultados ajenos con Aldovisi,Godoy Cruz, Sarmiento, Talleres y Newell’s en el medio. Demasiada dependencia.

Para San Martín, las cuentas son claras. Meter los seis puntos que restan y ver qué pasa con los otros amenazados. Esa es su realidad en esta previa al partido contra Lanús que será rival durísimo, con un plantel compacto, con un esquema concreto y con un presente feliz por la clasificación a la final de la Sudamericana ante el Mineiro de Brasil. En la Liga Profesional viene de caer ante Banfield en el clásico y eso puede ser punto a favor del Verdinegro, pero claro hoy para San Martín todo pasa por el propio San Martín.

El empate ante Godoy Cruz en Mendoza sirvió poco. Desde lo estadístico, le dio más aire a la serie sin derrotas del Verdinegro que lleva ya cinco fechas sin perder, tras aquella caída contra Vélez de local. Eso ratificó el buen momento anímico pero no engordó en los promedios ni fue ascensor en la Anual que es vital en este tramo de una temporada en la que se repasan los puntos perdidos y hoy se lloran. Por eso, San Martín tendrá que ganar los tres de esta noche de sábado. Otra, será quedar ya casi dependiendo de todos.

Ganando los dos partidos que tiene San Martín, la esperanza estará en pie. Empatando, tendrá que rezar por derrotas ajenas y perdiendo, será el doloroso regreso a la realidad tras una sola temporada en Primera. Así de simple es todo lo que se juega.

En lo futbolístico, San Martín presentaría solamente un cambio: el regreso del Pulpito González en el armado ofensivo del equipo. Sebastián se recuperó e iría por Jaurena, que fue titular en Mendoza. Con esta modificación habría regreso al esquema más usado por Romagnoli con dos volantes de equilibrio, tres más adelantados y un punta, manteniendo línea de cuatro en defensa. En los nombres, el arco es de Borgogno que llega con lo justo tras el corte y la sutura ante Godoy Cruz. En el fondo, Portillo y Diarte irán por los laterales mientras que la zaga central es de Recalde y Lecanda. En el medio, dos retrasados como Diego González y Watson, tres más ofensivos con Tomás Fernández, Seba González y Tijanovich, mientras que Maestro Puch irá arriba.

Del otro lado, el Granate de Pellegrino no se guardará nada y pondrá su formación estrella en la cancha con referentes de peso como Carlos Izquierdoz en la defensa, Marcelino Moreno en el medio, Eduardo Salvio y Walter Bou en el ataque. Un Lanús complicado, duro. Demoledor en la contra y firme en su defensa.

San Martín no está en condiciones de ni siquiera analizar estos detalles tácticos. Es ganarlo o ganarlo, como sea. Sino, los once meses del sueño de Primera quedarán en la nada y será el doloroso regreso a la dura realidad, sabiendo que el regalo del primer semestre fue la gran condena.

PROBABLES FORMACIONES

SAN MARTÍN

Matías Borgogno; Ayrton Portillo, Luciano Recalde, Tomás Lecanda, Lucas Diarte; Diego González, Nicolás Watson; Tomás Fernández, Sebastián González, Horacio Tijanovich; Ignacio Maestro Puch. DT: Leandro Romagnoli.

LANUS

Nahuel Losada; Armando Méndez, Carlos Izquierdoz, Ezequiel Muñoz, Sasha Marcich; Agustín Medina, Agustin Cardozo, Marcelino Moreno; Eduardo Salvio, Alexis Canelo, Walter Bou. DT: Mauricio Pellegrino.

Arbitro: Hernán Mastrángelo.

Estadio: Hilario Sánchez.

Hora: 21.30