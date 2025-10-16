San Martín define todo en la previa del crucial partido por la permanencia ante Independiente El entrenador Verdinegro terminará de afinar detalles para el choque del domingo a las 18 en el Pueblo Viejo.

Con el ánimo retemplado tras la victoria en San Lorenzo que no sirvió demasiado desde lo estadístico pero reforzó notablemente el temple en todo el club, en Atlético San Martín será un día de definiciones en lo futbolístico de cara al partido del domingo a las 18 ante Independiente de Avellaneda que asoma ser definitorio para las esperanzas de permanencia del Verdinegro en Primera División. Será la penúltima presentación como local en San Juan y solamente le servirá una victoria, sabiendo que hoy está último en Promedios y en la Tabla Anual.

En el esquema y en los nombres, el técnico Romagnoli no tendría demasiadas modificaciones previstas porque si bien sostiene la mayoría de sus opciones, el regreso de Nicolás Watson podría forzar algún retoque en el mediocampo. El resto no tendría más variantes, pero este viernes puede que sea el Día D para conocer la fórmación. En la parte defensiva, la línea de fondo repetiría a Portillo y a Diarte por los costados, más Recalde y Lecanda como centrales. En el mediocampo, Watson o Jaurena serían los que peleen la plaza para acompañar a Diego González, mientras que los tres más adelantados no cambiarían con Tomás Fernández, Seba González y Tijanovich, dejando a Maestro Puch más adelantado. Un esquema conocido, con casi los mismos nombres.

En tanto que este viernes, desde las 19, comenzará la disputa de la fecha 13 con un partido que a San Martín le interesa demasiado. Y es que en Avellaneda, Racing Club recibirá a Aldosivi de Mar del Plata. Además, desde las 21,15 Lanús será local de Godoy Cruz de Mendoza, al que San Martín también presiona en la Tabla Anual, mientras que cerrando la jornada de adelantos, Argentinos Juniors será local de Newell’s.