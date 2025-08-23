San Martín venció a Gimnasia de La Plata y respira en su lucha por la permanencia El Verdinegro festeja junto a su gente. Marco Iacobellis convirtió de penal el gol del triunfo.

Hay fiesta en el Pueblo Viejo. San Martín le ganó a Gimnasia de La Plata en el Hilario Sánchez por 1-0 y gana tiempo para seguir luchando por su permanencia en Primera División.

San Martín necesitaba ganar o ganar y lo consiguió gracias al gol de por Marco Iacobellis , que fue de penal. Fernando Espinoza fue llamado por una mano de Gastón Suso y consideró que era para cobrar penal para San Martín. EL VAR falló a favor de San Martín y el Verdinegro pudo respirar y sostener el resto del segundo tiempo y quedarse con los 3 puntos que le hacían falta.

Iacobellis fue la estrella de la noche en Concepción y los hinchas verdinegros lo aplaudieron en el cambio con Alejandro Molina.