San Martín hace sus números para el clásico contra Godoy Cruz en Mendoza con tres capítulos para la Permanencia Este domingo, el Clásico de Cuyo será más decisivo que nunca con los dos mano a mano contra el descenso.

La última vez que se cruzaron fue en Concepción el pasado 20 de abril y esa victoria de San Martín por 1-0 con gol de Franco Toloza, sirvió para darle una pequeña gran alegría a su gente dentro del pobrisimo papel en el Torneo Apertura del Verdinegro, siendo de paso el primer triunfo del ciclo Romagnoli que había llegado apenas dos partidos atrás. Esa vez, Godoy Cruz peleaba por meterse en Cuartos, algo que no pudo quedando un punto por debajo de Instituto que si se clasificó.

San Martín se dio el gusto, dejó desacomodado al Tomba pero no pasó de eso. Ahora, en la fecha 14 de la recta final del Clausura, el Clásico de Cuyo será trascendental para los dos, como nunca y en esa cruenta pelea contra el descenso. Es que los caprichosos designios de las estadísticas pusieron a San Martín con 26 puntos en la Tabla Anual, apenas un punto por debajo de Godoy Cruz que tiene 27.

Será mano a mano, sabiendo que les quedarán solo dos partidos luego para cerrar la temporada y que el que salga tocado del Clásico, dificilmente pueda levantarse para ir por la salvación.

En San Martín, que hoy por hoy es el que más puntos ha sacado en esa minitabla de los que pelean la permanencia, una victoria en el estadio Feliciano Gambarte, lo pondría dos puntos por encima del propio Godoy Cruz y también podría ponerlo por encima de Talleres que tendrá que ir a Vélez en esta jornada. Mencionando que deberá ver lo que Aldosivi pueda hacer de local contra Independiente Rivadavia. Ganar sería un espaldarazo para el Verdinegro que treparía a los 29 puntos en la Anual y les metería presión a Gimnasia de La Plata y a Sarmiento de Junín, que hoy por hoy parece ser el que hay que alcanzar para lograr quedarse en Primera. Con tres puntos en el Clásico, San Martín quedaría perfilado para encarar los dos últimos capítulos con aire en los puntos y fortaleza en lo anímico.

El otro escenario sería el del empate y ahí, todo pasaria a depender del futuro inmediato. San Martín igualando tendría 27, el Tomba pasaría a 28 y entrarían a tallar los resultados de Talleres, Gimnasia y Sarmiento que perdiendo podrían quedar a uno y dos puntos por encima de San Martín quedando por delante 6 puntos para disputar. Empatar no sería del todo mal negocio, pero obligaría a ganar los dos restantes en San Martín. Pero también pesaría lo que Aldosivi haga de local contra La Lepra mendocina.

El tercer escenario posible y el menos querido sería una caída en Mendoza. Ahí, San Martín no quedaría condenado al descenso pero si muy condicionado. Viendo por un lado lo que Talleres, Gimnasia y Sarmiento hagan, para después ir por todo contra Lanús en San Juan y luego contra Aldosivi en Mar del Plata. Siempre viendo lo que el resto de los amenazados haga, el impacto de una derrota podría quedar minimizado o acentuado, porque ahí San Martín ya no dependería solamente de San Martín.

El Clásico de Cuyo tiene que terminar con signo positivo en el balance del Verdinegro. Tres puntos es negoción, un empate suma fuerte. Pero una caída puede que sea condicionante para todo lo que queda que son apenas dos partidos.

San Martín tiene doble amenaza: Anual y Promedios. Contra el Tomba, es por la tabla general de la temporada y ahí entran Talleres, Gimnasia y Sarmiento.

En la de los coeficientes, comparte también ese peligro con Aldosivi, pero tiene a tiro a Sarmiento.

JORNADA 14

La fecha 14 comenzará este viernes y terminará el lunes próximo. Este martes se conocerán los árbitros. El detalle es el siguiente:

Viernes 31 de octubre:

19 San Lorenzo – Deportivo Riestra (Zona B)

21.15 Newell’s – Unión (Zona A)

21.15 Instituto – Rosario Central (Zona B)

Sábado 1° de noviembre

14.45 Aldosivi – Ind. Rivadavia Mza. (Zona A)

16 Barracas Central – Argentinos (Zona A)

17.00 Vélez – Talleres (Zona B)

20 Independiente – Atlético Tucumán (Zona B)

Domingo 2 de noviembre

16 Estudiantes – Boca (Zona A)

18.30 Godoy Cruz – San Martín (SJ) (Zona B)

20.30 River – Gimnasia (Zona B)

Lunes 3 de noviembre

16.45 Platense – Sarmiento (Zona B)

16.45 Defensa y Justicia – Huracán (Zona A)

19 Central Córdoba – Racing (Zona A)

21.15 Belgrano – Tigre (Zona B)

21.15 Banfield – Lanús (interzonal)