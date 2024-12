San Martín llegó a Córdoba: Santiago López García no viajó y se pierde la final El plantel ya se encuentra en tierras cordobesas. El volante, por decisión propia, no jugará.

El plantel de San Martín salió anoche desde Concepción y esta mañana el colectivo arribó a Córdoba, donde este domingo desde las 17 se jugará la gran final por el ascenso entre el Verdinegro y Gimnasia de Mendoza.

La novedad pasa por la situación de Santiago López García: finalmente el “motorcito” de San Martín no viajó y se pierde la final.

Luego de varias idas y vueltas, el volante no estará presente en el duelo decisivo de mañana, por decisión propia. Según el periodista Crístofer Díaz, el futbolista ex Gimnasia -dueño de su pase- ayer por la tarde le comunicó a la dirigencia, al cuerpo técnico y a sus compañeros que su decisión es no jugar. Es por eso que anoche no se subió al colectivo.

Ya en la semana se había puesto en duda la presencia del mediocampista por una cláusula en su contrato, la cual le negaba la posibilidad de jugar ante el Lobo. Según trascendió, Gimnasia tenía el derecho de reclamar un pago a modo de “autorización”. A lo largo de los últimos días se reveló que San Martín estaba dispuesto a abonar unos 30 millones de pesos por esta situación, aunque el arreglo pasó a Tesorería de ambos clubes.

Sin embargo, por decisión pura y exclusivamente del jugador, no se formalizará ningún acuerdo.

López García jugó 41 partidos (estuvo ausente en tres juegos), marcó un tanto y asistió en cinco oportunidades, siendo uno de los jugadores más regulares del equipo.