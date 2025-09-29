San Martín se apresta a un octubre decisivo en su ‘Operativo Permanencia’: el detalle de lo que le queda Seis partidos por delante: tres en San Juan, tres afuera. Recta final para intentar la salvación sin margen de error alguno.

Se viene Octubre y para San Martín, el décimo mes de este año promete ser más decisivo aún que para el propio país y el gobierno nacional. Es que en éstas próximas cuatro semanas, a partir del sábado, el Verdinegro se jugará las últimas cartas para intentar permanecer en Primera División. Son seis capítulos finales de una película que quiere un final feliz para el fútbol de San Juan. En esta zaga final, tres capítulos se jugarán en el Pueblo Viejo y los otros tres se repartirán entre Buenos Aires, Mendoza y Mar del Plata.

Pero primero, lo primero. En el horizonte inmediato para San Martín aparece Instituto Atlético Central Córdoba que llegará a San Juan este sábado próximo para jugar desde las 16,45 por la undécima fecha del Clausura. La Gloria cordobesa está apenas un punto por encima en la tabla de la Zona B y cerró su fecha 10 empatando de local con Lanús. Ganó 2 partidos en esta segunda parte de la temporada y sus números en los Promedios y en la Tabla Anual lo tienen fuera de todo peligro. Para San Martin, ganarle será decisivo por la realidad de Instituto que no parece ser invencible y menos en Concepción.

En la fecha 12, San Martín tendrá que jugar el viernes 10 de octubre a las 14,30 en el Nuevo Gasómetro ante la versión conflictuada de este San Lorenzo en crisis dirigencial que disimula todo con buenos resultados. El Ciclón está hoy quinto en la Zona B y con plaza en la Copa Sudamericana. San Martín tendría que sumar algo en Buenos Aires para encarar su penúltimo partido en San Juan con opciones de permanencia.

En la fecha 13, el que llegará a San Juan será Independiente de Avellaneda al que recibirá el 19 de octubre. De todos los visitantes de esta recta final, el Rojo parece ser el más precario en resultados. Hoy, en diez fechas no pudo ganar aún pero el recambio de Quinteros como entrenador puede darle otro aire. San Martín sabe que con Independiente será más definitorio que nunca.

Porque claro, en la fecha 14, será momento de Clásico Cuyano visitando a Godoy Cruz en Mendoza, en el Gambarte, con la amenaza latente de que con la combinación de resultados se pueda dar lo que nadie quiere: el descenso. La versión 2025 del Tomba no mete miedo. Hasta hoy ganó apenas un partido y está por debajo del Verdinegro en las posiciones de la Zona B pero en los clásicos, los antecedentes inmediatos no pesan y San Martín lo sabe más que bien.

En la despedida del año en San Juan, en la fecha 15, el que llegará a San Juan será Lanús. El Granate que a esa altura del mes estará definido ya en su destino de Copa Sudamericana, siempre complica. El doble frente de competencia es algo que lo puede obligar a la rotación pero San Martín tendrá que buscar todo en el Pueblo Viejo para llegar al cierre con su destino en sus manos todavía.

Y claro, como si el fútbol no fuera caprichoso siempre, la fecha 16, San Martín tendrá el mano a mano más decisivo de todos: visitar a Aldosivi en Mar del Plata. Hoy, el Tiburón está peor que el Verdinegro en todos sus números y eso incentiva. Pero claro, a la última jornada habrá que esperar que sea el mismo escenario para que San Martín se juegue la carta final con pretensiones.