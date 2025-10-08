San Martín se prepara para el gran milagro que necesita ante San Lorenzo El Verdinegro ultima detalles para el viaje a Capital Federal donde intentará ganar ante un rival al que no le han hecho goles de local.

Si está difícil la permanencia, lo que se le viene a San Martín parece mucho más complicado. Es que San Lorenzo es el único equipo del campeonato que no recibió goles de local en el Torneo Clausura 2025. Lleva cinco fechas con esta racha positiva a la que se le suma el invicto en su cancha, donde consiguió tres victorias y dos empates. El Ciclón convirtió el Pedro Bidegain en una zona segura en el medio de la crisis política y la vuelta de Marcelo Moretti como presidente del club tras la decisión de la Justicia que decretó que la acefalía fue “irregular”. Con ese antecedente de peso, el Verdinegro que tiene apenas 8 goles a favor y nunca pudo ganar de visitante en todo el año, tendrá que jugar el partido perfecto para creer en los milagros.

Deportivo Riestra compartía la racha de no tener goles en contra de local, pero la perdió en el 2-2 ante Vélez en el Guillermo Laza el lunes pasado. Por otro lado, es el otro equipo que tampoco ha sido derrotado en su estadio en el torneo. Con la fecha 11 finalizada, el conjunto dirigido por Damián Ayude se encuentra sexto en la Zona B con 16 puntos y, por el momento, está clasificado a los playoffs. Este viernes a las 14,30, recibirá a San Martín de San Juan con el arbitraje de Pablo Dóvalo y el equipo de Boedo tendrá una baja sensible: Orlando Gill, su arquero titular, que fue convocado por la selección de Paraguay.

Un punto a favor de San Martín que este miércoles terminará de definir su formación con la baja confirmada de Nicolás Watson, expulsado ante Instituto de Córdoba. Su reemplazo natural sería Sebastián Jaurena pero el entrenador no confirmó nada todavía. El otro punto a destacar es la chance de amar otro esquema ofensivo con Santiago Barrera de arranque acompañando a Maestro Puch. Pero estos detalles se definirán en la última práctica, previo al viaje a Capital Federal.

LA RESERVA

Este jueves, desde las 15, en el predio Emmanuel Más de Chimbas, la Reserva de Atlético San Martín recibirá a Independiente de Avellaneda por la fecha 13 del Torneo Clausura. El Verdinegro tiene 11 puntos en la Zona B y está a dos puntos de la zona de clasificación, mientras que el Rojo marcha último con apenas 6 unidades.