San Martín sigue soñando con salvarse: con gol de Di María, Rosario Central hundió a Sarmiento de Junín El tanto de Fideo fue de penal. Se jugaron los 45 minutos pendientes tras la suspensión del encuentro de la séptima fecha. El Canalla se clasificó a la Libertadores mientras que el Verde quedó complicado con el descenso.

Sarmiento de Junín cayó ante Rosario Central por 1 a 0 en un encuentro válido por la fecha 7, suspendido oportunamente por una intensa lluvia que impidió que se jugara el segundo tiempo. El sábado, bajo la amenaza de tormenta, jugaron dos tiempos de 22 y 23 minutos y con un gol de penal pateado por Ángel Di María, el Canalla ganó el partido y se clasificó a la Copa Libertadores. De esta manera, quien se vio beneficiado fue San Martín, ya que el Verde de Junín es rival directo del conjunto sanjuanino en esa lucha por salvar la categoría.

Lo cierto es que a pesar de que se trataba de un partido de un solo tiempo, la intensidad fue notable. Hubo situaciones de los equipos aunque Central sumó la mayoría y un penal que, aunque no fue polémico, desató el infructuoso reclamo de Juan Manuel Insaurralde para que Andrés Merlos revisara la jugada, pero el árbitro no fue llamado por el VAR, a cargo de Gastón Monsón Brizuela, ya que no era necesario.

La acción fue clara, el arquero Lucas Acosta salió a achicar la entrada de Di María y lo tocó. No fue un penalazo, pero si un claro penal. Fideo repiqueteó y tocó suave al palo derecho, el que no había elegido el 42 de Sarmiento.

Mientras los equipos esperaban la orden para jugar, un hombre se puso cara a cara con Merlos y llegó a tomarlo del cuello antes de soltarlo y ensayar algunos ademanes en un presumible reclamo por el penal sancionado. Si bien no pasó de la palabra y no hubo contacto físico, la integridad de Merlos estuvo vulnerada.

Cuando llegaron un policia y una persona de seguridad, el hincha levantó sus brazos para demostrar que no estaba armado y no opuso resistencia al ser tomado por el efectivo, que lo condujo con los brazos detrás de la espalda fuera del campo de juego y de la toma de la televisión

Fue al 20 minutos de un segundo tiempo de 23. Para Central era sacar del medio, esperar los adicionales y festejar la clasificación a los playoffs y a la Copa Libertadores 2026. El partido estuvo interrumpido algunos minutos, hasta que la policía garantizó la continuidad y Merlos, como si nada hubiera pasado, pitó el reinicio.

Sin mayores sobresaltos, un puñado de minutos después, el Canalla consumó el triunfo y festejó sus clasificaciones, al tiempo que Sarmiento lamentó dejar escapar al menos un punto, necesario en su lucha por mantener la categoría.