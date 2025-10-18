San Martín y el momento del embalaje final buscando quedarse en Primera Este domingo, a las 18, se juega la carta más pesada ante Independiente de Avellaneda en Concepción.

En esta carrera por la permanencia hay momentos y momentos. En la regularidad, San Martín no perdió rueda todavía después de un Apertura lamentable. Se acomodó, fue otro en el Clausura y llegó al sprint final con chances intactas de zafar de la doble amenaza de los Promedios y de la Anual. Por eso, el partido de este domingo a las 18 contra Independiente puede que sea el partido para meter ese último palancazo y quebrar a los que que vienen en la misma competencia por la permanencia.

Se le han dado todos los resultados en los anticipos del viernes en esta fecha 13 del Clausura. Aldosivi perdió en Racing y Godoy Cruz cayó en Lanús. San Martín ganando, superaría a los marplatenses en puntos y en promedios, se pondría a solo un puntito del Tomba y le metería presión en los promedios a Sarmiento que no está lejos. Es clave ganarle al Rojo, que dicho sea de paso, no ha podido ganar en lo que va del Clausura y de plus, tendrá el reencuentro de Gustavo Quinteros con San Juan.

En lo futbolístico, el triunfo de la fecha pasada en San Lorenzo consolidó todos los aspectos del equipo y Romagnoli no tocaría nada. El esquema de cuatro en el fondo, dos en el medio, tres más adelantados y un punta se respeta, se sostiene y se valora porque dio resultados y es necesario que San Martín meta un buen partido en el Pueblo Viejo para terminar de convencerse que salvarse no es misión imposible. Borgogno en el arco, Portillo, Recalde, Lecanda y Diarte en la defensa; Jaurena y Diego González en el medio; Fernández, Seba González y Tijanovich más arriba y Maestro Puch de punta. Ese seria el San Martín que irá por una victoria clave en el momento indicado.

Independiente llega a este cruce en un flojísimo momento, ya que está teniendo un semestre verdaderamente para el olvido. El “Rojo”, que lleva tres partidos con Gustavo Quinteros como DT tras la renuncia de Julio Vaccari, acumula 14 encuentros sin ganar (11 en el Torneo Clausura, dos en la Copa Sudamericana y uno en la Copa Argentina) y se acerca a su peor racha histórica. Además está último en la Zona B con solo seis unidades y prácticamente sin chances de clasificar a los playoffs.

Probables formaciones

San Martín: Matías Borgogno; Ayrton Portillo, Luciano Recalde, Tomás Lecanda, Lucas Diarte; Sebastián Jaurena, Diego González; Tomás Fernández, Sebastián González, Horacio Tijanovich; Ignacio Maestro Puch. DT: Leandro Romagnoli.

Independiente: Rodrigo Rey; Facundo Zabala, Sebastián Valdéz, Kevin Lomónaco, Federico Vera; Pablo Galdames, Rodrigo Fernández Cedrés, Luciano Cabral; Walter Mazzanti o Enzo Taborda, Ignacio Pussetto y Matías Abaldo. DT: Gustavo Quinteros.

Estadio: Hilario Sánchez

Árbitro: Andrés Merlos.

Hora: Domingo a las 18.