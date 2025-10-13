San Martín y una pelea sin tregua con sus números y los ajenos por la Permanencia en Primera División Quedan cuatro partidos y el Verdinegro tomó aire en la recta final de la temporada.

Todo está como era entonces. Al final, los tres puntos en el Nuevo Gasómetro sirvieron parar potenciar la moral pero en las estadísticas dejó al Atlético San Martín en el mismo escenario que tenía antes de la fecha 12 del Torneo Clausura de Primera División: abajo de todos en las dos tablas (Anual y Promedios). Pero claro, con el pequeño detalle que quedan cuatro capítulos y que el margen de maniobra ya es uno solo: ganar todo. Los triunfos de Talleres, Aldosivi y Sarmiento, lo devolvieron a la pelea desde atrás, en una misión que no es imposible.

En la Tabla Anual, con 23 puntos, San Martín está último. Lo tiene a Aldosivi por encima con 24, más alto aparecen Godoy Cruz y Talleres con 27 y un peldaño más está Bánfield con 28. De los que podría alcanzar y superar, dos serán rivales directos y mano a mano como para superarlos o descontarle y los dos serán de visitante. Primero en Mendoza ante Godoy Cruz y luego en Mar del Plata ante Aldosivi. Aunque San Martín tendrá que llegar con vida a esos dos partidos y para eso tendrá que meter el de este domingo ante Independiente en el Pueblo Viejo y luego el de Lanús también aca.

En los Promedios, el ideal del Verdinegro sería sumar los 12 puntos que restan, ganar lo cuatro partidos que hay hasta el final para llegar a 1,093 de coeficiente, número que lo pondría lejos del peligro y metería a sufrir a los que están complicados como el propio Aldosivi y entrarían a tallar Sarmiento, Bánfield y Gimnasia de La Plata. San Martín metiendo los 12 puntos que restan, zafaría en Promedios y podría escalar en la Tabla Anual.

La permanencia no es misión imposible. Será primero Independiente en San Juan, luego la final sin corona ante Godoy Cruz en el Gambarte, más tarde Lanús en Concepción y finalmente, el duelo decisivo en Mar del Plata. Ese es el camino para el Verdinegro que también deberá mirar lo que hagan sus rivales directos.

Aldosivi tiene por delante ahora la dura visita a Avellaneda para jugar con Racing en la fecha 13. Luego, de local, recibirá a Independiente Rivadavia de Mendoza en la 14 y antes de San Martín, será visitante de Bánfield en la fecha 15.

Godoy Cruz tiene ahora una visita a Lanús en la fecha 13, luego será local en el clásico contra el Verdinegro, luego irá a Tucumán en la fecha 15 y cerrará de local contra Riestra en la fecha 16.

Talleres que también está en la lista de amenazas para San Martín será local de River Plate en esta fecha 13, luego visitará a Vélez Sarsfield en la 14. En la jornada 15 será local de Platense y cerrará de visitante ante Instituto.

San Martín está jugado y con pocas fichas. Es al pleno o la nada misma. Cuatro capitulos apasionantes en una recta final que indica que la permanencia no es misión imposible todavía.