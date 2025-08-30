Santa Lucía se vistió de fiesta con la largada simbólica del Rally Raid Argentina Cientos de fanáticos disfrutaron anoche en la plaza departamental del inicio de un fin de semana que reunirá a pilotos de primer nivel internacional en tierras sanjuaninas.

La plaza de Santa Lucía se convirtió en el epicentro del deporte motor este viernes por la noche con la largada simbólica del Rally Raid Argentina. Cientos de sanjuaninos se acercaron para vivir de cerca el arranque de una competencia que promete un fin de semana cargado de adrenalina y espectáculo.

El acto tuvo lugar frente a la Municipalidad y contó con la presencia de las principales autoridades provinciales y departamentales, entre ellas el intendente Juan José Orrego, el vicegobernador Fabián Martín y el ministro de Turismo, Cultura y Deportes Guido Romero, quienes resaltaron la importancia del evento para la provincia.

“Nuevamente en Santa Lucía recibimos a grandes deportistas que seguramente brillarán en esta competencia tan importante y que todos los sanjuaninos vamos a poder disfrutar durante el fin de semana”, expresó Orrego ante el público. A su turno, el vicegobernador Martín afirmó: “Esta competencia es una muestra más de que para el Gobierno de San Juan y para el municipio de Santa Lucía, el deporte es una política de Estado”.

Uno de los momentos más emotivos de la velada fue el reconocimiento a los hermanos Kevin y Luciano Benavides, destacados pilotos salteños de trayectoria internacional que competirán en las categorías motos y UTV. Además, la cita contará con una nutrida presencia de equipos en la división camionetas, garantizando un espectáculo de alto nivel.

Santa Lucía será también sede del vivac, un espacio abierto al público en el que los fanáticos podrán acercarse a los equipos, conocer a los pilotos y ser parte de la experiencia desde adentro.

La largada simbólica se vivió como una auténtica fiesta popular, con la plaza departamental colmada de fierreros que celebraron el inicio de una nueva edición del Rally Raid Argentina. Una vez más, Santa Lucía reafirma su lugar como protagonista del automovilismo en San Juan.