Santi Barrera, el talentoso delantero que le ganó la pulseada a los “grandes” y está cumpliendo su sueño Tiene 21 años, es producto neto de San Martín y viene de una familia 100% verdinegra. Con Antuña se ganó la titularidad y dice que lo aprovechará al máximo.

En casa de los Barrera siempre se respiró fútbol. La familia 100% verdinegra está viviendo un gran presente gracias al menor de los cinco hermanos: Santiago Barrera. El delantero de 21 años se ganó la titularidad en San Martín, hoy líder de la Primera Nacional, ganándole la pulseada a futbolistas de peso que llegan con varios clubes en su currículum y que hoy aconsejan al sanjuanino para que haga las cosas bien desde arranque.

Tímido y poco acostumbrado a dar entrevistas, Santi se abre y cuenta las sensaciones que le toca vivir con el club de sus amores donde acumuló tres partidos consecutivos siendo titular y donde -a pesar de no haber convertido todavía goles-, colaboró para que el club de Concepción lidere su grupo en la Segunda División del fútbol argentino. “Estoy muy contento por las posibilidades que se me están dando, trabajé mucho para estar acá y estoy cumpliendo realmente un sueño”, comienza Santi, el delantero surgido en la categoría 2003 de San Martín.

Santi, como lo llaman todos en el “Hilario Sánchez” es el menor de cinco hermanos: Leandro, Pablo, Emiliano y Agustín, todos en algún momento pasaron por el club verdinegro, incluso Leandro, el mayor, llegó a jugar en Primera División, jugar en el exterior y actualmente está jugando en el Deportes Santa Cruz de la Primera B de Chile. “En mi familia somos todos muy futboleros, están todos muy contentos y felices porque todos saben lo que cuesta llegar. Sin dudas que gracias a ellos estoy donde estoy, me pone muy feliz eso”, comenta el menor quien agradece especialmente a su hermano Emiliano, quien lo acompaña permanentemente.

El delantero se ganó la confianza de Raúl Antuña quien apostó con ponerlo de titular y Santi no desentonó. Le ganó la pulseada a delanteros de peso, que llegan con experiencia de sobra a sus espaldas, por eso mucho mérito a esa apuesta tuvo el “Purruco” quien lo sostuvo de titular en los últimos tres triunfos ante Atlético Rafaela, Guillermo Brown y Agropecuario en Carlos Casares, que le permitieron al Verdinegro llegar al liderazgo de su grupo en la Primera Nacional.

A pesar de no haber convertido goles todavía, Barrera estuvo a la altura y sabe que debe aprovechar las oportunidades que hoy le brinda el DT verdinegro: “Tengo mucho que aprender todavía pero voy a dar lo mejor de mí porque siempre trabajé para este momento. Mi sueño es llegar lejos en este deporte que me apasiona. Hoy me toca ser titular en San Martín, club del que soy hincha y creo que eso me motiva mucho más”, expresó. También valoró los consejos que recibe por parte de sus compañeros: “Tengo compañeros de compañeros de mucha experiencia y mucho nivel, ellos mismos me hacen crecer. Hay un lindo plantel y muy buen grupo, recibo consejos todo el tiempo de mis compañeros y aprendo mucho de ellos”.

Santiago junto a su papá y vistiendo la camiseta de Zondina, club en el que jugó a préstamo el año pasado.

Surgido en la categoría 2003, hizo la Escuelita y completó las Inferiores en San Martín, el año pasado fue a jugar a préstamo a Juventud Zondina donde fue una de las piezas fundamentales para el tricolor zondino, tanto que Desamparados puso los ojos en él para contratarlo y jugar el Regional Amateur pero la negociación se truncó y el chico retornó a San Martín. Santiago sabe que está cumpliendo su sueño, y agradece también el respaldo de los hinchas en cada partido con los aplausos que bajan de las tribunas cuando le toca salir del campo de juego y que no es más que una enorme recompensa para el delantero: “Me pone muy feliz que la gente esté contenta, voy a dar todo por el club por que soy hincha desde siempre y porque voy aprovechar al máximo esta oportunidad”, manifestó el delantero verdinegro.